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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Влазния Шкодер
0:4
Конец матча
Валюр Рейкьявик
0'
0:1
13' Гол
Сигурдссон Кристинн
0:2
16' Гол
Триггвасон Гудмундюр-Андри
0:3
36' Гол
Педерсен Патрик
45' Желтая карточка
Эсат Мала
47' Желтая карточка
Andrey Yago
0:4
68' Гол
Харальдссон Триггви
80' Желтая карточка
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
84' Желтая карточка
Сигурдссон Кристинн
90'+2

Ход матча

13'
0:1
Сигурдссон Кристинн
16'
0:2
Триггвасон Гудмундюр-Андри
36'
0:3
Педерсен Патрик
45'
Эсат Мала
 
46'
Kevin Dodaj
Rejan Alivoda
 
47'
Andrey Yago
 
62'
Mehdi Coba
Amir Kahrimanovic
 
65'
 
Харальдссон Триггви
Триггвасон Гудмундюр-Андри
65'
 
Lukas Logi Heimisson
Педерсен Патрик
65'
 
Хельгасон Элфар Фрейр
Эйолфссон Холмар Эрн
68'
0:4
Харальдссон Триггви
70'
Саля Эслит
Andrey Yago
 
75'
 
Финсен Олафур
Сигурдссон Гильфи
80'
 
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
82'
 
Olafur Stephensen
Йоунссон Йоунатан
84'
 
Сигурдссон Кристинн
88'
Antonio Delaj
Эсат Мала
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 110
Влазния Шкодер 50% (55)
X 29.1% (32)
Валюр Рейкьявик 20.9% (23)
Все прогнозы
1
Kristi
Qarri
2
Гуришта
Эрденис
34
Milos
Stojanovic
II
4
Marko
Juric
29
Andrey
Yago
10
Amir
Kahrimanovic
6
Крюми
Ардит
25
Чато
Клинти
77
Rejan
Alivoda
9
Балай
Беким
20
Эсат
Мала
1
Шрам
Фредерик
3
Гуннарссон
Хердюр-Инги
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
21
Jakob
Franz
Palsson
11
Ларуссон
Сигирдюр-Эгиль
10
Сигурдссон
Кристинн
6
Антонссон
Бьярни
23
Сигурдссон
Гильфи
14
Триггвасон
Гудмундюр-Андри
9
Педерсен
Патрик
8
Йоунссон
Йоунатан
Влазния Шкодер
4-3-3
Валюр Рейкьявик
4-3-3

История личных встреч

Влазния Шкодер
Валюр Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крюми Ардит 1 0.5
Kevin Dodaj 1 0.5
Валюр Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Триггвасон Гудмундюр-Андри 2 1
Сигурдссон Кристинн 1 0.5
Педерсен Патрик 1 0.5
Харальдссон Триггви 1 0.5
Lukas Logi Heimisson 1 0.5
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 0 0

Карточки

Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делиу Ардит 1 1
Балай Беким 1 0
Эсат Мала 1 0
Крюми Ардит 1 0
Andrey Yago 1 0
Kevin Dodaj 1 0
Валюр Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигурдссон Кристинн 2 0
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 1 0

Результаты матчей

Влазния Шкодер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Валюр Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Влазния Шкодер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валюр Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Влазния Шкодер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 3:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0
Влазния Шкодер - Скендербеу 1:5 Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Теута - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Лачи 1:2 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Влазния Шкодер - Эрзени 1:1 Кукес - Влазния Шкодер 2:0 Скендербеу - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эрзени 6:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Эрзени - Влазния Шкодер 2:1
Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2 Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2 Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2
Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 0:0 Валюр Рейкьявик - Акранес 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1

Результаты матчей

Влазния Шкодер
Валюр Рейкьявик

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Влазния Шкодер
Валюр Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Эсат Мала получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 110
    Влазния Шкодер 50% (55)
    X 29.1% (32)
    Валюр Рейкьявик 20.9% (23)
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    Прогнозы на матч Влазния Шкодер 0:4 Валюр Рейкьявик

    Исход игры
    Влазния Шкодер
    50% (55)
    Ничья
    29.1% (32)
    Валюр Рейкьявик
    20.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    84.26% (91)
    Нет
    15.74% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Влазния Шкодер
    35.5% (39)
    1:1 Ничья
    26.4% (29)
    1:2 Валюр Рейкьявик
    17.3% (19)
    1:0 Влазния Шкодер
    10.9% (12)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Валюр Рейкьявик
    2.7% (3)
    2:0 Влазния Шкодер
    1.8% (2)
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