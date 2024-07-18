Тур: 1. Стадион: ЛФФ.
0'
1:0
45' ГолФофана Адама
83' Желтая карточкаPedro Justiniano
90' Желтая карточкаБашкиров Евгений
90'+6
Ход матча
45'
1:0
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
96
Тордой
Арпад
26
Захари
Йоанн
77
Кендыш
Юрий
80
Антал
Ливиу
- Основной состав
-
96 Тордой АрпадВратарь
- Защитник
-
26 Захари ЙоаннЗащитник
-
77 Кендыш ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ходжич АрминНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
-
-
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Жальгирис
ВПС
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Адама
|2
|1
|Кендыш Юрий
|1
|0.5
|Бопесу Жоэль
|0
|0
|Моуташи Жорис
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Prosper Ahiabu
|1
|0.5
|Вахтера Йонас
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Адама
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|1
|1
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
Результаты матчей
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2
Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3
ВПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1
ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2
Результаты матчей
Жальгирис
ВПС
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Жальгирис
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жальгирис 1:0 ВПС
Исход игры
Жальгирис
93.6% (102)
Ничья
4.6% (5)
ВПС
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.53% (53)
Меньше
50.47% (54)
Обе команды забьют
Да
51.4% (55)
Нет
48.6% (52)
Популярный счёт
2:1 Жальгирис
37.6% (41)
2:0 Жальгирис
32.1% (35)
1:0 Жальгирис
13.8% (15)
3:1 Жальгирис
5.5% (6)
1:1 Ничья
2.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!