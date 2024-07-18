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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Жальгирис
1:0
Конец матча
ВПС
0'
1:0
45' Гол
Фофана Адама
83' Желтая карточка
Pedro Justiniano
90' Желтая карточка
Башкиров Евгений
90'+6

Ход матча

45'
Фофана Адама
(Моуташи Жорис)
1:0
46'
 
Вахтера Йонас
Antti-Ville Raeisaenen
68'
 
Roni Hudd
Хасселбайнк Глеофило
68'
 
kalle Multanen
Teemu Hytoenen
71'
Ларссон Джейк
Фофана Адама
 
77'
 
Antonio Almen
Энгстрем Йеспер
83'
 
Pedro Justiniano
86'
Петкович Никола
Антал Ливиу
 
90'
Ходжич Армин
Матулявичюс Гедрюс
 
90'
 
Башкиров Евгений

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 109
Жальгирис 93.6% (102)
X 4.6% (5)
ВПС 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
96
Тордой
Арпад
45
Моуташи
Жорис
26
Захари
Йоанн
77
Кендыш
Юрий
7
Бопесу
Жоэль
17
Матулявичюс
Гедрюс
22
Вербицкас
Овидиус
8
Карасима
Юкиёси
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
2
Фофана
Адама
12
Lauri-Eemil
Vetri
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
4
Энгстрем
Йеспер
34
Antti-Ville
Raeisaenen
44
Башкиров
Евгений
21
Prosper
Ahiabu
10
Хасселбайнк
Глеофило
16
Teemu
Hytoenen
Жальгирис
4-4-2
ВПС
5-3-2

История личных встреч

Жальгирис
ВПС

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Адама 2 1
Кендыш Юрий 1 0.5
Бопесу Жоэль 0 0
Моуташи Жорис 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Prosper Ahiabu 1 0.5
Вахтера Йонас 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Адама 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 1 1
Башкиров Евгений 1 0
Ниеми Мийка 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2
Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3
ВПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1
ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2

Результаты матчей

Жальгирис
ВПС

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Моуташи Жорис сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Адама Фофана бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 109
    Жальгирис 93.6% (102)
    X 4.6% (5)
    ВПС 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жальгирис 1:0 ВПС

    Исход игры
    Жальгирис
    93.6% (102)
    Ничья
    4.6% (5)
    ВПС
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.53% (53)
    Меньше
    50.47% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    51.4% (55)
    Нет
    48.6% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Жальгирис
    37.6% (41)
    2:0 Жальгирис
    32.1% (35)
    1:0 Жальгирис
    13.8% (15)
    3:1 Жальгирис
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
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