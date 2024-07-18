Тур: 1. Стадион: Альфамега.
0'
2' Желтая карточкаКайб Рами
15' Красная карточкаКоррея Жоау
17' Желтая карточкаОума Тимоти
0:1
23' ГолОума Тимоти
1:1
25' Гол в свои воротаХольмен Себастьян
36' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
41' Желтая карточкаХенрикссон Густав
2:1
43' ГолДрагомир Влад
2:2
47' ГолMichael Baidoo
2:3
48' ГолБальдюрссон Андри-Фаннар
56' Желтая карточкаНаме Мустафа
2:4
58' ГолJalal Abdulai
2:5
85' ГолЗенели Арбер
90'+4
Ход матча
2'
15'
17'
23'
0:1
25'
43'
2:1
47'
2:2
48'
56'
58'
2:4
85'
2:5
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 11
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
77
Коррея
Жоау
25
Наме
Мустафа
7
Бруно
V
11
Жажа
Коэльо
10
Жайро
16
Оума
Тимоти
19
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоПолузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
-
-
-
24 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
История личных встреч
Пафос
Эльфсборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгомир Влад
|1
|0.5
|Танкович Муамер
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зенели Арбер
|2
|1
|Michael Baidoo
|1
|0.5
|Хульт Никлас
|1
|0.5
|Фрик Пер
|1
|0.5
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.5
|Оума Тимоти
|1
|0.5
|Jalal Abdulai
|1
|0.5
|Кайб Рами
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|1
|1
|Коррея Жоау
|0
|1
|Жайро
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Оума Тимоти
|2
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0
Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0
Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Результаты матчей
Пафос
Эльфсборг
Точный счет
2:5
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пафос
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
|Ботев Пловдив
|Минков Николай
|2
Прогнозы на матч Пафос 2:5 Эльфсборг
Исход игры
Пафос
24.3% (27)
Ничья
24.3% (27)
Эльфсборг
51.4% (57)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (57)
Меньше
47.22% (51)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
1:2 Эльфсборг
35.1% (39)
1:1 Ничья
21.6% (24)
2:1 Пафос
11.7% (13)
1:0 Пафос
9.9% (11)
0:1 Эльфсборг
8.1% (9)
0:2 Эльфсборг
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:3 Эльфсборг
1.8% (2)
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