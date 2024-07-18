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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Пафос
2:5
Конец матча
Эльфсборг
0'
2' Желтая карточка
Кайб Рами
15' Красная карточка
Коррея Жоау
17' Желтая карточка
Оума Тимоти
0:1
23' Гол
Оума Тимоти
1:1
25' Гол в свои ворота
Хольмен Себастьян
36' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
41' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
2:1
43' Гол
Драгомир Влад
2:2
47' Гол
Michael Baidoo
2:3
48' Гол
Бальдюрссон Андри-Фаннар
56' Желтая карточка
Наме Мустафа
2:4
58' Гол
Jalal Abdulai
2:5
85' Гол
Зенели Арбер
90'+4

Ход матча

2'
 
Кайб Рами
15'
Коррея Жоау
 
17'
 
Оума Тимоти
23'
0:1
Оума Тимоти
(Кайб Рами)
25'
Хольмен Себастьян
1:1
36'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
41'
 
Хенрикссон Густав
43'
Драгомир Влад
(Танкович Муамер)
2:1
46'
 
Хульт Никлас
Кайб Рами
46'
 
Besfort Zeneli
Оума Тимоти
47'
2:2
Michael Baidoo
(Хульт Никлас)
48'
2:3
Бальдюрссон Андри-Фаннар
49'
Элиа Мариос
Жажа Коэльо
 
56'
Наме Мустафа
 
57'
 
Jalal Abdulai
Фрик Пер
58'
2:4
Jalal Abdulai
(Michael Baidoo)
60'
Валакари Онни
Танкович Муамер
 
60'
Diogo Dall'Igna
Наме Мустафа
 
62'
 
Ларссон Йохан
Michael Baidoo
69'
 
Касем Ахмед
Хедлунд Симон
76'
Твумаси Патрик
Бруно V
 
85'
2:5
Зенели Арбер
(Besfort Zeneli)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 111
Пафос 24.3% (27)
X 24.3% (27)
Эльфсборг 51.4% (57)
Все прогнозы
1
Ивушич
Ивица
77
Коррея
Жоау
5
Гольдар
Давид
25
Наме
Мустафа
2
Пилеас
Костас
30
Драгомир
Влад
6
Пеладжио
Педро
7
Бруно
V
22
Танкович
Муамер
11
Жажа
Коэльо
10
Жайро
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Terry
Yegbe
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Кайб
Рами
10
Michael
Baidoo
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
Пафос
4-2-3-1
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Пафос
Эльфсборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгомир Влад 1 0.5
Танкович Муамер 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенели Арбер 2 1
Michael Baidoo 1 0.5
Хульт Никлас 1 0.5
Фрик Пер 1 0.5
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.5
Оума Тимоти 1 0.5
Jalal Abdulai 1 0.5
Кайб Рами 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 1 1
Коррея Жоау 0 1
Жайро 1 0
Наме Мустафа 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Оума Тимоти 2 0
Кайб Рами 1 0
Хенрикссон Густав 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0
Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0
Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2

Результаты матчей

Пафос
Эльфсборг

Точный счет

2:5
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пафос
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Г О О О О Л - Хольмен Себастьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 23'
      Кайб Рами сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Оума Тимоти бьет в цель!
    • 17'
      Оума Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Коррея Жоау увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 2'
      Кайб Рами получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Пафос 24.3% (27)
    X 24.3% (27)
    Эльфсборг 51.4% (57)
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    Прогнозы на матч Пафос 2:5 Эльфсборг

    Исход игры
    Пафос
    24.3% (27)
    Ничья
    24.3% (27)
    Эльфсборг
    51.4% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (57)
    Меньше
    47.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (81)
    Нет
    25% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Эльфсборг
    35.1% (39)
    1:1 Ничья
    21.6% (24)
    2:1 Пафос
    11.7% (13)
    1:0 Пафос
    9.9% (11)
    0:1 Эльфсборг
    8.1% (9)
    0:2 Эльфсборг
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:3 Эльфсборг
    1.8% (2)
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