Тур: 1. Стадион: Йос Носбаум.
2:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаYeray Carpio
42' Желтая карточкаIbrahima Bah
59' Желтая карточкаChechu Meneses
1:0
60' ПенальтиХаджи Самир
2:0
79' ГолХаджи Самир
90' Желтая карточкаSinan Altun
90'+3
Ход матча
39'
42'
59'
60'
1:0
79'
2:0
82'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
33
Штумпф
Крис
14
Ibrahima
Bah
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
12
Сгро
Марсель
31
Yeray
Carpio
21
Jordan
Nsang
18
Munoz
Pedja
11
David
Valero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ibrahima BahПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кирш МехдиПолузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
80 Sinan Altun
-
10 Tim Flick
-
-
-
Главный тренер: Marco Martino
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Сгро МарсельЗащитник
-
31 Yeray CarpioЗащитник
- Защитник
-
21 Jordan NsangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Munoz PedjaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 David ValeroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Грасия СаульВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Emanuel
-
-
Главный тренер: Dani Luque
История личных встреч
Дюделанж
Атлетик Эскальдес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Самир
|2 (1)
|1
|Боич Филип
|1
|0.5
|Штумпф Крис
|0
|0
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луиси Антонио
|1
|0
|Кирш Мехди
|1
|0
|Хаджи Самир
|1
|0
|Ibrahima Bah
|1
|0
|Yannick Schaus
|1
|0
|Guilain Zrankeon
|1
|0
|Sinan Altun
|1
|0
|Tim Flick
|1
|0
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Munoz Pedja
|1
|0
|Chechu Meneses
|1
|0
|Jordan Nsang
|1
|0
|Yeray Carpio
|1
|0
Результаты матчей
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2
Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Атлетик Эскальдес - Атлетик Америка 8:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:0 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 1:2 Рейнджерс II - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Эспортиу Каррои 2:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 1:3 Эспортиу Каррои - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Атлетик Америка - Атлетик Эскальдес 1:8 Атлетик Эскальдес - ФК Санта-Колома 5:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 0:5 Ордино - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 3:0 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 0:2
Результаты матчей
Дюделанж
Атлетик Эскальдес
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дюделанж
Атлетик Эскальдес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Дюделанж 2:0 Атлетик Эскальдес
Исход игры
Дюделанж
89.8% (97)
Ничья
5.6% (6)
Атлетик Эскальдес
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
2:1 Дюделанж
38% (41)
1:0 Дюделанж
25% (27)
2:0 Дюделанж
22.2% (24)
1:2 Атлетик Эскальдес
2.8% (3)
1:1 Ничья
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Атлетик Эскальдес
1.9% (2)
3:1 Дюделанж
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!