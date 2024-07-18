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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Дюделанж
2:0
Конец матча
Атлетик Эскальдес
0'
39' Желтая карточка
Yeray Carpio
42' Желтая карточка
Ibrahima Bah
59' Желтая карточка
Chechu Meneses
1:0
60' Пенальти
Хаджи Самир
2:0
79' Гол
Хаджи Самир
90' Желтая карточка
Sinan Altun
90'+3

Ход матча

39'
 
Yeray Carpio
42'
Ibrahima Bah
 
59'
 
Chechu Meneses
60'
Хаджи Самир
1:0
61'
 
Иробисо Кристиан
Munoz Pedja
70'
 
Систеро Алейш
David Valero
72'
Sinan Altun
Энгларо Иван
 
72'
Yannick Schaus
Ibrahima Bah
 
79'
Хаджи Самир
(Штумпф Крис)
2:0
82'
 
Родригес Давид
Faysal Chouaib
82'
Луиси Антонио
Хаджи Самир
 
82'
Бенхедим Билал
Боич Филип
 
82'
Tim Flick
Фрере Бруно
 
90'
Sinan Altun
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 108
Дюделанж 89.8% (97)
X 5.6% (6)
Атлетик Эскальдес 4.6% (5)
Все прогнозы
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
22
Guilain
Zrankeon
33
Штумпф
Крис
4
Энгларо
Иван
6
Фрере
Бруно
14
Ibrahima
Bah
8
Боич
Филип
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
1
Мауро
Силва
12
Сгро
Марсель
31
Yeray
Carpio
55
Chechu
Meneses
21
Jordan
Nsang
27
Alvaro
Roncal
17
Барренечеа
Иньиго
18
Munoz
Pedja
5
Adria
Cosialls
9
Faysal
Chouaib
11
David
Valero
Дюделанж
4-2-3-1
Атлетик Эскальдес
3-5-2

История личных встреч

Дюделанж
Атлетик Эскальдес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Самир 2 (1) 1
Боич Филип 1 0.5
Штумпф Крис 0 0
Атлетик Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луиси Антонио 1 0
Кирш Мехди 1 0
Хаджи Самир 1 0
Ibrahima Bah 1 0
Yannick Schaus 1 0
Guilain Zrankeon 1 0
Sinan Altun 1 0
Tim Flick 1 0
Атлетик Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Munoz Pedja 1 0
Chechu Meneses 1 0
Jordan Nsang 1 0
Yeray Carpio 1 0

Результаты матчей

Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2
Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Атлетик Эскальдес - Атлетик Америка 8:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:0 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 1:2 Рейнджерс II - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Эспортиу Каррои 2:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 1:3 Эспортиу Каррои - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Атлетик Америка - Атлетик Эскальдес 1:8 Атлетик Эскальдес - ФК Санта-Колома 5:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 0:5 Ордино - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 3:0 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 0:2

Результаты матчей

Дюделанж
Атлетик Эскальдес

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дюделанж
Атлетик Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Ibrahima Sory Bah получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Yeray Carpio получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jos Nosbaum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Дюделанж 89.8% (97)
    X 5.6% (6)
    Атлетик Эскальдес 4.6% (5)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Дюделанж 2:0 Атлетик Эскальдес

    Исход игры
    Дюделанж
    89.8% (97)
    Ничья
    5.6% (6)
    Атлетик Эскальдес
    4.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    46.73% (50)
    Нет
    53.27% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Дюделанж
    38% (41)
    1:0 Дюделанж
    25% (27)
    2:0 Дюделанж
    22.2% (24)
    1:2 Атлетик Эскальдес
    2.8% (3)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Атлетик Эскальдес
    1.9% (2)
    3:1 Дюделанж
    1.9% (2)
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