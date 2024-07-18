Тур: 1. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
12'
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
23
Мусоли
Бесар
11
Бафтиу
Бленд
14
Adem
Maliqi
27
Янузи
Ахмед
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
77
Баэна
Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бафтиу БлендПолузащитник
-
14 Adem MaliqiПолузащитник
-
27 Янузи АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Бютючи АрберНападающий
-
-
-
-
-
15 Landrit Rama
-
17 Ergyn Ahmeti
-
20 Lulzim Peci
-
-
-
99 Ardit Tahiri
-
Главный тренер: Tahir Batatina
- Основной состав
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
-
-
-
21 Patryk Gogol
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
КФ Лапи
Висла Краков
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапала Игор
|1
|0.5
|Родадо Анхель
|1
|0.5
Карточки
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусоли Бесар
|1
|0
|Блякчори Илир
|1
|0
|Намани Хамди
|1
|0
|Arbnor Ramadani
|1
|0
|Elvir Gashijan
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярох Бартош
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Результаты матчей
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КФ Лапи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2
КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1 КФ Лапи - Приштина 0:0
Висла Краков
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2
Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Тыхы 0:1
Результаты матчей
КФ Лапи
Висла Краков
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
КФ Лапи
Висла Краков
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1 (1)
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Сабо Балинт
|1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
Прогнозы на матч КФ Лапи 0:0 Висла Краков
Исход игры
КФ Лапи
2.7% (3)
Ничья
32.7% (37)
Висла Краков
64.6% (73)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
0:1 Висла Краков
26.5% (30)
1:2 Висла Краков
23% (26)
0:2 Висла Краков
8% (9)
1:3 Висла Краков
3.5% (4)
1:0 КФ Лапи
1.8% (2)
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