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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
КФ Лапи
0:0
Первый тайм: 43'
Висла Краков
0'
12' Желтая карточка
Блякчори Илир
23' Желтая карточка
Elvir Gashijan

Ход матча

12'
Блякчори Илир
 
23'
Elvir Gashijan
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 112
КФ Лапи 2.7% (3)
X 33% (37)
Висла Краков 64.3% (72)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КФ Лапи
Ничья
Висла Краков
3.51
3.50
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2.50
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Все Коэффициенты
1
Авдыли
Илир
8
Benjamin
Emini
22
Хусейни
Мухамед
16
Красники
Илир
18
Блякчори
Илир
23
Мусоли
Бесар
7
Намани
Хамди
77
Elvir
Gashijan
11
Бафтиу
Бленд
14
Adem
Maliqi
27
Янузи
Ахмед
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
5
Колли
Джозеф
4
Rafal
Mikulec
7
Сапала
Игор
8
Marc
Carbo
77
Баэна
Анхель
19
Olivier
Sukiennicki
11
Млыньски
Матеуш
9
Родадо
Анхель
КФ Лапи
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

КФ Лапи
Висла Краков

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапала Игор 1 0.5
Родадо Анхель 1 0.5

Карточки

КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусоли Бесар 1 0
Блякчори Илир 1 0
Намани Хамди 1 0
Arbnor Ramadani 1 0
Elvir Gashijan 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярох Бартош 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0

Результаты матчей

КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КФ Лапи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2
КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1 КФ Лапи - Приштина 0:0
Висла Краков
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2
Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Тыхы 0:1

Результаты матчей

КФ Лапи
Висла Краков

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КФ Лапи
Висла Краков

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1 (1)
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Сабо Балинт 1
Тобол Шахов Евгений 1
Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Elvir Gashijan получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Блякчори Илир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
КФ Лапи 2.7% (3)
X 33% (37)
Висла Краков 64.3% (72)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КФ Лапи
Ничья
Висла Краков
3.51
3.50
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2.50
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Где смотреть матч КФ Лапи 0:0 Висла Краков онлайн

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Прогнозы на матч КФ Лапи 0:0 Висла Краков

Исход игры
КФ Лапи
2.7% (3)
Ничья
32.7% (37)
Висла Краков
64.6% (73)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
0:1 Висла Краков
26.5% (30)
1:2 Висла Краков
23% (26)
0:2 Висла Краков
8% (9)
1:3 Висла Краков
3.5% (4)
1:0 КФ Лапи
1.8% (2)
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