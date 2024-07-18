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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
КФ Лапи
1:2
Конец матча
Висла Краков
0'
12' Желтая карточка
Блякчори Илир
23' Желтая карточка
Elvir Gashijan
51' Желтая карточка
Красники Илир
0:1
58' Гол
Родадо Анхель
1:1
74' Гол
Ardit Tahiri
78' Желтая карточка
Урига Алан
1:2
90' Гол
Киакос Яннис
90'+5

Ход матча

12'
Блякчори Илир
 
23'
Elvir Gashijan
 
51'
Красники Илир
 
58'
0:1
Родадо Анхель
(Ярох Бартош)
60'
 
Patryk Gogol
Сапала Игор
60'
 
Киакос Яннис
Млыньски Матеуш
64'
Mergim Cernaverni
Янузи Ахмед
 
64'
Ergyn Ahmeti
Adem Maliqi
 
64'
Ardit Tahiri
Хусейни Мухамед
 
74'
Ardit Tahiri
(Блякчори Илир)
1:1
74'
Вальмир Велиу
Намани Хамди
 
74'
Arianit Hasani
Elvir Gashijan
 
78'
 
Урига Алан
79'
 
Mariusz Kutwa
Баэна Анхель
87'
 
Piotr Starzynski
Olivier Sukiennicki
90'
1:2
Киакос Яннис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 113
КФ Лапи 2.7% (3)
X 32.7% (37)
Висла Краков 64.6% (73)
Все прогнозы
1
Авдыли
Илир
8
Benjamin
Emini
22
Хусейни
Мухамед
16
Красники
Илир
18
Блякчори
Илир
23
Мусоли
Бесар
7
Намани
Хамди
77
Elvir
Gashijan
11
Бафтиу
Бленд
14
Adem
Maliqi
27
Янузи
Ахмед
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
5
Колли
Джозеф
4
Rafal
Mikulec
7
Сапала
Игор
8
Marc
Carbo
77
Баэна
Анхель
19
Olivier
Sukiennicki
11
Млыньски
Матеуш
9
Родадо
Анхель
КФ Лапи
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

КФ Лапи
Висла Краков

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ardit Tahiri 1 0.5
Блякчори Илир 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 2 1
Сапала Игор 1 0.5
Киакос Яннис 1 0.5
Ярох Бартош 0 0

Карточки

КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусоли Бесар 1 0
Блякчори Илир 1 0
Намани Хамди 1 0
Красники Илир 1 0
Arbnor Ramadani 1 0
Elvir Gashijan 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урига Алан 1 0
Ярох Бартош 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0

Результаты матчей

КФ Лапи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
КФ Лапи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КФ Лапи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2
КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1 КФ Лапи - Приштина 0:0
Висла Краков
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2
Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Тыхы 0:1

Результаты матчей

КФ Лапи
Висла Краков

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

КФ Лапи
Висла Краков

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Г О О О О Л - Родадо Анхель бьет в цель!
    • 51'
      Красники Илир получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Elvir Gashijan получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Блякчори Илир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    КФ Лапи 2.7% (3)
    X 32.7% (37)
    Висла Краков 64.6% (73)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КФ Лапи 1:2 Висла Краков онлайн

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    Прогнозы на матч КФ Лапи 1:2 Висла Краков

    Исход игры
    КФ Лапи
    2.7% (3)
    Ничья
    32.7% (37)
    Висла Краков
    64.6% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (31)
    Меньше
    71.3% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    62.04% (67)
    Нет
    37.96% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (36)
    0:1 Висла Краков
    26.5% (30)
    1:2 Висла Краков
    23% (26)
    0:2 Висла Краков
    8% (9)
    1:3 Висла Краков
    3.5% (4)
    1:0 КФ Лапи
    1.8% (2)
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