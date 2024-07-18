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Тур: 1. Стадион: .
Линфилд
1:1
Второй тайм: 64'
Стьярнан
0'
1:0
7' Гол
Купер Джэл
41' Желтая карточка
Ethan McGee
1:1
57' Гол
Атласон Эмиль

Ход матча

7'
Купер Джэл
(Ethan McGee)
1:0
41'
Ethan McGee
 
57'
1:1
Атласон Эмиль
(Торкелссон Роберт Фрости)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 109
Линфилд 82.6% (90)
X 11% (12)
Стьярнан 6.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Стьярнан
1.90
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5.37
4.00
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Все Коэффициенты
1
Джонс
Кристофер
27
Ethan
McGee
4
Scot
Whiteside
2
Роско
Сэм
37
Ryan
McKay
8
Макклин
Кайл
5
Шилдс
Крис
9
Купер
Джэл
7
Миллар
Кирк
29
Matthew
Fitzpatrick
17
МакКи
Крис
13
Росенерн
Маттиас
2
Айгиссон
Хейдар
6
Sindri
Ingimarsson
5
Кристьянсон
Гудмундур
32
Orvar
Orvarsson
80
Торкелссон
Роберт
Фрости
9
Лаксдаль
Даниэль
30
Kjartan
Mar
Kjartansson
7
Oervar
Eggertsson
22
Атласон
Эмиль
4
Oli
Omarsson
Линфилд
4-3-3
Стьярнан
4-3-3

История личных встреч

Линфилд
Стьярнан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Джэл 1 0.5
Ethan McGee 0 0
Стьярнан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атласон Эмиль 2 1

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Scot Whiteside 1 0
Ethan McGee 1 0
Стьярнан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kjartan Mar Kjartansson 1 0

Результаты матчей

Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бангор - Линфилд 1:4 Стьярнан - Линфилд 2:0 Линфилд - Голуэй Юнайтед 1:0 Мойола - Линфилд 1:3
Арка Гдыня - Линфилд 5:2 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Линфилд - Ларн 1:1 Линфилд - Колрейн 2:2 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Гленторан - Линфилд 0:0 Каррик Рейнджерс - Линфилд 2:3 Гленторан - Линфилд 1:3 Линфилд - Ньюри Сити 6:0 Линфилд - Портадаун 3:1 Инститьют - Линфилд 1:3 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Колрейн - Линфилд 3:0 Гленавон - Линфилд 2:2
Стьярнан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Стьярнан - Брентфорд 2 3:1

Результаты матчей

Линфилд
Стьярнан

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Линфилд
Стьярнан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Торкелссон Роберт Фрости сделал результативную передачу.
  • 57'
    Г О О О О Л - Атласон Эмиль бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ethan McGee получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Ethan McGee сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Купер Джэл бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Линфилд 82.6% (90)
X 11% (12)
Стьярнан 6.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Стьярнан
1.90
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5.37
4.00
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Где смотреть матч Линфилд 1:1 Стьярнан онлайн

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Прогнозы на матч Линфилд 1:1 Стьярнан

Исход игры
Линфилд
82.6% (90)
Ничья
11% (12)
Стьярнан
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Линфилд
45.9% (50)
2:0 Линфилд
15.6% (17)
1:0 Линфилд
15.6% (17)
1:1 Ничья
9.2% (10)
1:2 Стьярнан
5.5% (6)
3:1 Линфилд
3.7% (4)
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