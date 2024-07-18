Тур: 1. Стадион: Уиндзор Парк.
Ход матча
7'
1:0
41'
57'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Ethan
McGee
37
Ryan
McKay
17
МакКи
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ethan McGeeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ryan McKayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Полузащитник
-
21 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Rhys Annett
-
-
67 Matthew Orr
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
37 Haukur Brink
-
Главный тренер: Йокулл Элисабетарсон
История личных встреч
Линфилд
Стьярнан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Джэл
|1
|0.5
|Ethan McGee
|0
|0
Стьярнан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атласон Эмиль
|2
|1
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Scot Whiteside
|1
|0
|Ethan McGee
|1
|0
Стьярнан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kjartan Mar Kjartansson
|1
|0
Результаты матчей
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бангор - Линфилд 1:4 Стьярнан - Линфилд 2:0 Линфилд - Голуэй Юнайтед 1:0 Мойола - Линфилд 1:3
Арка Гдыня - Линфилд 5:2 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Линфилд - Ларн 1:1 Линфилд - Колрейн 2:2 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Гленторан - Линфилд 0:0 Каррик Рейнджерс - Линфилд 2:3 Гленторан - Линфилд 1:3 Линфилд - Ньюри Сити 6:0 Линфилд - Портадаун 3:1 Инститьют - Линфилд 1:3 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Колрейн - Линфилд 3:0 Гленавон - Линфилд 2:2
Стьярнан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Стьярнан - Брентфорд 2 3:1
Результаты матчей
Линфилд
Стьярнан
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Линфилд
Стьярнан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Линфилд 1:1 Стьярнан
Исход игры
Линфилд
82.6% (90)
Ничья
11% (12)
Стьярнан
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Линфилд
45.9% (50)
2:0 Линфилд
15.6% (17)
1:0 Линфилд
15.6% (17)
1:1 Ничья
9.2% (10)
1:2 Стьярнан
5.5% (6)
3:1 Линфилд
3.7% (4)
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