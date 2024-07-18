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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Линфилд
3:2
Конец матча
Стьярнан
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Кристьянсон Гудмундур
41' Желтая карточка
Ethan McGee
1:1
57' Гол
Атласон Эмиль
2:1
70' Гол
Matthew Orr
3:1
76' Гол
Matthew Fitzpatrick
3:2
88' Гол
Hilmar Halldorsson1
90' Красная карточка
Шилдс Крис
90' Желтая карточка
Sindri Ingimarsson
90'+5

Ход матча

7'
Кристьянсон Гудмундур
1:0
41'
Ethan McGee
 
57'
1:1
Атласон Эмиль
(Торкелссон Роберт Фрости)
64'
Darragh McBrien
МакКи Крис
 
64'
Matthew Orr
Ethan McGee
 
69'
Rhys Annett
Ryan McKay
 
70'
Matthew Orr
(Миллар Кирк)
2:1
76'
Matthew Fitzpatrick
3:1
77'
 
Haukur Brink
Oli Omarsson
80'
 
Hilmar Halldorsson1
Kjartan Mar Kjartansson
81'
 
Helgi Ingason
Торкелссон Роберт Фрости
88'
3:2
Hilmar Halldorsson1
(Haukur Brink)
90'
Баллантайн Камерон
Макклин Кайл
 
90'
Шилдс Крис
 
90'
 
Sindri Ingimarsson

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 109
Линфилд 82.6% (90)
X 11% (12)
Стьярнан 6.4% (7)
Все прогнозы
1
Джонс
Кристофер
27
Ethan
McGee
4
Scot
Whiteside
2
Роско
Сэм
37
Ryan
McKay
8
Макклин
Кайл
5
Шилдс
Крис
9
Купер
Джэл
7
Миллар
Кирк
29
Matthew
Fitzpatrick
17
МакКи
Крис
13
Росенерн
Маттиас
2
Айгиссон
Хейдар
6
Sindri
Ingimarsson
5
Кристьянсон
Гудмундур
32
Orvar
Orvarsson
80
Торкелссон
Роберт
Фрости
9
Лаксдаль
Даниэль
30
Kjartan
Mar
Kjartansson
7
Oervar
Eggertsson
22
Атласон
Эмиль
4
Oli
Omarsson
Линфилд
4-3-3
Стьярнан
4-3-3

История личных встреч

Линфилд
Стьярнан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matthew Fitzpatrick 1 0.5
Matthew Orr 1 0.5
Миллар Кирк 0 0
Стьярнан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атласон Эмиль 3 1.5
Hilmar Halldorsson1 1 0.5
Торкелссон Роберт Фрости 0 0
Haukur Brink 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шилдс Крис 0 1
Scot Whiteside 1 0
Ethan McGee 1 0
Стьярнан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sindri Ingimarsson 1 0
Kjartan Mar Kjartansson 1 0

Результаты матчей

Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Линфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бангор - Линфилд 1:4 Стьярнан - Линфилд 2:0 Линфилд - Голуэй Юнайтед 1:0 Мойола - Линфилд 1:3
Арка Гдыня - Линфилд 5:2 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Линфилд - Ларн 1:1 Линфилд - Колрейн 2:2 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Гленторан - Линфилд 0:0 Каррик Рейнджерс - Линфилд 2:3 Гленторан - Линфилд 1:3 Линфилд - Ньюри Сити 6:0 Линфилд - Портадаун 3:1 Инститьют - Линфилд 1:3 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Колрейн - Линфилд 3:0 Гленавон - Линфилд 2:2
Стьярнан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Стьярнан - Брентфорд 2 3:1

Результаты матчей

Линфилд
Стьярнан

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Линфилд
Стьярнан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ethan McGee получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Ethan McGee сделал результативную передачу.
    • 7'
      Ethan McGee сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Кристьянсон Гудмундур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Линфилд 82.6% (90)
    X 11% (12)
    Стьярнан 6.4% (7)
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    Прогнозы на матч Линфилд 3:2 Стьярнан

    Исход игры
    Линфилд
    82.6% (90)
    Ничья
    11% (12)
    Стьярнан
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Линфилд
    45.9% (50)
    2:0 Линфилд
    15.6% (17)
    1:0 Линфилд
    15.6% (17)
    1:1 Ничья
    9.2% (10)
    1:2 Стьярнан
    5.5% (6)
    3:1 Линфилд
    3.7% (4)
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