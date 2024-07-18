Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0'
40' Желтая карточкаГвиди Томмасо
43' Желтая карточкаГарсия Алехандро
51' Желтая карточкаНигретти Джакомо
1:0
60' ГолБоччолетти Беньямин
68' Желтая карточкаСкарпони Марчелло
81' Желтая карточкаThiaguinho Santos
83' Желтая карточкаДзаммит-Лонарделли Карло
83' Желтая карточкаАмати Армандо
89' Желтая карточкаРейд Кемар
1:1
90' ГолГреч Джейк
90'+7
Ход матча
40'
43'
51'
60'
83'
89'
90'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
17
Спитери
Оуэн
22
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Malvin Zeka
-
-
-
Главный тренер: Берарди Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Спитери ОуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 ФернандиньоЗащитник
-
10 Ариас УлисесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
79 Guy Yameogo
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
История личных встреч
Тре Пенне
Флориана
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Тре Пенне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боччолетти Беньямин
|1
|0.5
|Гвиди Томмасо
|1
|0.5
Флориана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiaguinho Santos
|1
|0.5
|Велла Данстэн
|1
|0.5
|Греч Джейк
|1
|0.5
|Нвоко Кирьян
|1
|0.5
|Рейд Кемар
|0
|0
Карточки
Тре Пенне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палацци Мирко
|1
|0
|Амати Армандо
|1
|0
|Гвиди Томмасо
|1
|0
|Нигретти Джакомо
|1
|0
|Скарпони Марчелло
|1
|0
|Nicola Vecchio
|1
|0
Флориана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велла Данстэн
|1
|0
|Нвоко Кирьян
|1
|0
|Гарсия Алехандро III
|1
|0
|Дзаммит-Лонарделли Карло
|1
|0
|Рейд Кемар
|1
|0
|Thiaguinho Santos
|1
|0
Результаты матчей
Тре Пенне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флориана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флориана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флориана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тре Пенне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Флориана - Тре Пенне 3:1 Мурата - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Космос Cерравалле 0:0 Космос Cерравалле - Тре Пенне 1:1
Ювенес-Догана - Тре Пенне 4:2 Тре Пенне - Ювенес-Догана 3:0 Тре Пенне - Виртус 0:1 Тре Фьори - Тре Пенне 2:1 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 2:1 СП Либертас1 - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Доманьяно 0:2 ФК Фьорентино - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Тре Пенне 0:2 Пеннаросса - Тре Пенне 0:5 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:3 Фаэтано - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Кайлунго 4:0 San Marino Academy U22 - Тре Пенне 1:5
Флориана
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5
Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2 Моста - Флориана 0:3
Результаты матчей
Тре Пенне
Флориана
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тре Пенне
Флориана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Тре Пенне 1:1 Флориана
Исход игры
Тре Пенне
20.2% (22)
Ничья
27.5% (30)
Флориана
52.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
1:2 Флориана
24.8% (27)
1:1 Ничья
23.9% (26)
0:2 Флориана
13.8% (15)
1:0 Тре Пенне
10.1% (11)
0:1 Флориана
9.2% (10)
2:1 Тре Пенне
5.5% (6)
0:0 Ничья
3.7% (4)
1:3 Флориана
2.8% (3)
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