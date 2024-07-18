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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тре Пенне
1:1
Конец матча
Флориана
0'
40' Желтая карточка
Гвиди Томмасо
43' Желтая карточка
Гарсия Алехандро
51' Желтая карточка
Нигретти Джакомо
1:0
60' Гол
Боччолетти Беньямин
68' Желтая карточка
Скарпони Марчелло
81' Желтая карточка
Thiaguinho Santos
83' Желтая карточка
Дзаммит-Лонарделли Карло
83' Желтая карточка
Амати Армандо
89' Желтая карточка
Рейд Кемар
1:1
90' Гол
Греч Джейк
90'+7

Ход матча

40'
Гвиди Томмасо
 
43'
 
Гарсия Алехандро
51'
Нигретти Джакомо
 
60'
Боччолетти Беньямин
1:0
68'
Скарпони Марчелло
 
74'
Чеккароли Лука
Пьери Риккардо
 
77'
 
Фернандиньо
Нвоко Кирьян
77'
 
Дзаммит-Лонарделли Карло
Гарсия Алехандро
81'
 
Thiaguinho Santos
83'
 
Дзаммит-Лонарделли Карло
83'
Амати Армандо
 
86'
Cristian Grieco
Боччолетти Беньямин
 
87'
Samuele Magrotti
Амати Армандо
 
89'
 
Рейд Кемар
90'
Luca Cecchetti
Нигретти Джакомо
 
90'
Джованьоли Фабио
Nicola Vecchio
 
90'
1:1
Греч Джейк
(Рейд Кемар)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 109
Тре Пенне 20.2% (22)
X 27.5% (30)
Флориана 52.3% (57)
Все прогнозы
26
Мигани
Маттиа
4
Nicola
Vecchio
19
Ломбарди
Николас
3
Палацци
Мирко
28
Нигретти
Джакомо
10
Дорми
Лоренцо
21
Амати
Армандо
14
Скарпони
Марчелло
13
Боччолетти
Беньямин
9
Пьери
Риккардо
7
Гвиди
Томмасо
45
Мафумби
Кристоффер
77
Гарсия
Алехандро
III
4
Эль-Хасни
Уалид
17
Спитери
Оуэн
55
Куро
Александрос
8
Греч
Джейк
20
Гарсия
Матиас
12
Велла
Данстэн
9
Рейд
Кемар
22
Нвоко
Кирьян
11
Thiaguinho
Santos
Тре Пенне
3-5-2
Флориана
4-3-3

История личных встреч

Тре Пенне
Флориана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боччолетти Беньямин 1 0.5
Гвиди Томмасо 1 0.5
Флориана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiaguinho Santos 1 0.5
Велла Данстэн 1 0.5
Греч Джейк 1 0.5
Нвоко Кирьян 1 0.5
Рейд Кемар 0 0

Карточки

Тре Пенне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палацци Мирко 1 0
Амати Армандо 1 0
Гвиди Томмасо 1 0
Нигретти Джакомо 1 0
Скарпони Марчелло 1 0
Nicola Vecchio 1 0
Флориана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велла Данстэн 1 0
Нвоко Кирьян 1 0
Гарсия Алехандро III 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0
Рейд Кемар 1 0
Thiaguinho Santos 1 0

Результаты матчей

Тре Пенне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флориана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флориана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флориана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тре Пенне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Флориана - Тре Пенне 3:1 Мурата - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Космос Cерравалле 0:0 Космос Cерравалле - Тре Пенне 1:1
Ювенес-Догана - Тре Пенне 4:2 Тре Пенне - Ювенес-Догана 3:0 Тре Пенне - Виртус 0:1 Тре Фьори - Тре Пенне 2:1 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 2:1 СП Либертас1 - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Доманьяно 0:2 ФК Фьорентино - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Тре Пенне 0:2 Пеннаросса - Тре Пенне 0:5 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:3 Фаэтано - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Кайлунго 4:0 San Marino Academy U22 - Тре Пенне 1:5
Флориана
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5
Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2 Моста - Флориана 0:3

Результаты матчей

Тре Пенне
Флориана

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тре Пенне
Флориана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Г О О О О Л - Боччолетти Беньямин бьет в цель!
    • 51'
      Нигретти Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Darren Abdilla получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Гарсия Алехандро III получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Гвиди Томмасо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Тре Пенне 20.2% (22)
    X 27.5% (30)
    Флориана 52.3% (57)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Тре Пенне 1:1 Флориана

    Исход игры
    Тре Пенне
    20.2% (22)
    Ничья
    27.5% (30)
    Флориана
    52.3% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Флориана
    24.8% (27)
    1:1 Ничья
    23.9% (26)
    0:2 Флориана
    13.8% (15)
    1:0 Тре Пенне
    10.1% (11)
    0:1 Флориана
    9.2% (10)
    2:1 Тре Пенне
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    1:3 Флориана
    2.8% (3)
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