Тур: 1. Стадион: Асим Ферхатович-Хасе.
Ход матча
26'
41'
0:1
44'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
42
Роков
Эмил
33
Челик
Нидал
24
Солдо
Винко
16
Йович
Филип
30
Шацкий
Игорь
15
Кики
Габи
44
Барач
Матео
12
Думбуя
Амаду
11
Умаев
Идрис
17
Ромеро
Дорни
- Основной состав
-
42 Роков ЭмилВратарь
-
33 Челик НидалЗащитник
- Защитник
-
24 Солдо ВинкоЗащитник
-
16 Йович ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Рогич ЛовреВратарь
-
28 Унусич БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
-
30 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
-
12 Думбуя АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Умаев ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ромеро ДорниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жан ДжейроНападающий
-
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
История личных встреч
Сараево
Актобе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сараево
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьеремех Франсис
|1
|0.5
|Мехмедович Эльдар
|0
|0
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умаев Идрис
|1
|0.5
Карточки
Сараево
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мустафич Мирза
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
|Анджушич Неманья
|1
|0
|Солдо Винко
|1
|0
|Беганович Амар
|1
|0
|Рогич Ловре
|1
|0
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Струмиа Леонель
|1
|0
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0
|Танжариков Адильхан
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
Результаты матчей
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сараево
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3
Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0
Актобе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0
Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4
Результаты матчей
Сараево
Актобе
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сараево
Актобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сараево 0:1 Актобе
Исход игры
Сараево
58.6% (65)
Ничья
26.1% (29)
Актобе
15.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
2:1 Сараево
33.3% (37)
1:1 Ничья
22.5% (25)
1:0 Сараево
15.3% (17)
1:2 Актобе
8.1% (9)
2:0 Сараево
8.1% (9)
0:2 Актобе
1.8% (2)
1:3 Актобе
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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