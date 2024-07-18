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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Сараево
0:1
Перерыв
Актобе
0'
26' Желтая карточка
Севальос Хосе
0:1
41' Гол
Умаев Идрис
44' Желтая карточка
Умаев Идрис

Ход матча

26'
 
Севальос Хосе
41'
0:1
Умаев Идрис
(Думбуя Амаду)
44'
 
Умаев Идрис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Сараево 58.6% (65)
X 26.1% (29)
Актобе 15.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сараево
Ничья
Актобе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Роков
Эмил
33
Челик
Нидал
44
Джуричкович
Миомир
24
Солдо
Винко
16
Йович
Филип
22
Беганович
Амар
29
Бубанья
Владан
14
Джорджевич
Александар
II
17
Гулиашвили
Георгий
7
Чатакович
Хамза
11
Кьеремех
Франсис
30
Шацкий
Игорь
31
Танжариков
Адильхан
15
Кики
Габи
44
Барач
Матео
12
Думбуя
Амаду
16
Севальос
Хосе
5
Струмиа
Леонель
11
Умаев
Идрис
88
Вэтэжелу
Богдан
17
Ромеро
Дорни
10
Самородов
Максим
Сараево
4-4-2
Актобе
3-5-2

История личных встреч

Сараево
Актобе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьеремех Франсис 1 0.5
Мехмедович Эльдар 0 0
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умаев Идрис 1 0.5

Карточки

Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мустафич Мирза 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Анджушич Неманья 1 0
Солдо Винко 1 0
Беганович Амар 1 0
Рогич Ловре 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Струмиа Леонель 1 0
Бессмертный Дмитрий 1 0
Танжариков Адильхан 1 0
Умаев Идрис 1 0

Результаты матчей

Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сараево
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3
Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0
Актобе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0
Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4

Результаты матчей

Сараево
Актобе

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сараево
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Сараево" - "Актобе" 0-1. 
  • Офсайд
    45'
    ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Гулиашвили выиграл борьбу перед штрафной соперника и скинул мяч вперёд на Кьеремеха, который с близкого расстояния переиграл Шацкого. В очевидном положении вне игры находился форвард "Сараево". 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Йович с левого фланга прострелил в центр вратарской, Кики вынес мяч на Джорджевича, который с отличной позиции пробил по воротам, но его попытку в падении заблокировал Струмиа!
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты к первому тайму компенсировал Кючюк. 
  • 44'
    Джорджевич из глубины со стандарта выполнил заброс в штрафную "Актобе", вот только никто из партнёров до этой передачи не дотянулся, и игровой снаряд ускакал за лицевую. 
  • Желтая карточка
    43'
    Умаев получает жёлтую карточку в составе "Актобе". Бубанья по центру рвался в перспективную атаку, а футболист гостей толкнул его в спину. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток. 
  • 42'
    Откровенно говоря, забитый гол "Актобе" не вытекал из логики игры. Боснийцы владели преимуществом и совершали неплохие подходы, однако именно гости повели в счёте, реализовав свой первый хороший момент. 
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! УМАЕВ! Думбуя на правом фланге классно разобрался с соперником, ворвался в штрафную и прострелил в центр к линии вратарской, откуда Умаев без проблем пробил в правый нижний угол! Без шансов для Рокова в этом эпизоде!
  • Фол, нарушение
    40'
    Самородов зацепился за непростой мяч на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Беганович. Право на перспективный стандарт получают футболисты из Казахстана. 
  • 39'
    По левому флангу выбрались в атаку футболисты "Актобе". Вэтэжелу выполнил навес к линии вратарской, а там никого из партнёров не оказалось, и Роков спокойно забрал снаряд в руки. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Чатакович в центральном круге далеко отпустил от себя мяч и грубо влетел в ноги Севальосу. Очередное неприятное столкновение, котором могло закончиться серьёзным повреждением. 
  • Судья
    37'
    СПОРНО! Кьеремех от правого края штрафной отдал пас в район одиннадцатиметровой отметки, Гулиашвили мяч получил, а затем ему грубо в ноги влетел Севальос. Рефери пенальти назначать не стал!
  • Угловой
    35'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты боснийской команды. Джорджевич навесил в центр штрафной, Джуричкович в борьбе с соперником пробил по воротам, но мяч ушёл левее цели. 
  • Опасный момент
    34'
    ШАНСИЩЕ! Джуричкович со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Кики сыграл плохо, не попав по мячу, а Кьеремех "запорол" чистый выход один на один, с близкого расстояния пробив в Шацкого!
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    • 33'
      Стандарт на левом фланге заработали гости. Струмиа навесил к ближней штанге, защитники "Сараево" вынесли мяч на Умаева, выстрел которого с подбора оказался заблокирован. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Умаев получил игровой снаряд на чужой половине поля, а ему сзади грубо в ноги влетел Солдо. Небольшая потасовка завязалась после этого момента, однако арбитр обошёлся без предупреждений. 
    • 31'
      Шацкий очень эмоционально отреагировал на предыдущий момент и практически напрыгнул с кулаками на Гулиашвили. Своевременно успел к эпизоду рефери и остановил голкипера "Актобе". 
    • 30'
      Беганович с правого фланга отдал разрезающий пас вперёд, Гулиашвили к моменту немного не успел и влетел в Шацкого, сыгравшего на перехвате. Грубый получился эпизод, который мог закончиться серьёзной травмой голкипера. 
    • 29'
      Ромеро на высокой скорости слева ворвался в штрафную соперника и пробил по воротам. Мяч по пути зацепил ногу Солдо и прошёл рядом с ближней штангой. Роков в этом моменте всё контролировал. 
    • Угловой
      28'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Актобе". Севальос выполнил высокий кросс в район дальней штанги, а там боснийцы сыграли уверенно и спокойно вынесли мяч от владений Рокова. 
    • 27'
      Гулиашвили со стандарта пробил в стенку, однако мяч отскочил к Челику, который практически с 30 метров стрельнул в створ, но эта попытка пришла точно в руки голкиперу "Актобе". 
    • Желтая карточка
      25'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Севальос наказан предупреждением в составе "Актобе". Гулиашвили перехватил мяч на чужой половине поля, после чего футболист гостей очевидно уронил его на газон.
    • 24'
      Самородов слева ворвался в штрафную соперника и за счёт дриблинга пытался выбраться на ударную позицию, вот только Челик очень спокойно его рывок остановил.
    • 23'
      Продолжают футболисты "Актобе" часто использовать длинные забросы при построении своих атак. Кики сейчас выполнил заброс к штрафной хозяев, но Самородову зацепиться за мяч не удалось.
    • Травма, повреждение
      22'
      И ещё одна остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Чатакович в предыдущем моменте получил травму и самостоятельно на ноги подняться не может. Медицинская бригада уже спешит к нему на помощь.
    • 21'
      Чатакович левее центру прорывался к штрафной соперника, однако сразу два футболиста "Актобе" спокойно его рывок остановили. Пока ничего интересного не могут придумать гости.
    • 20'
      Кьеремех оказался с мячом у левого угла штрафной соперника и пытался сместиться к центру, однако его движение спокойно остановил Севальос. Продолжают хозяева много времени проводить в атаке!
    • 19'
      Очередная быстрая атака получилась у хозяев! Кьеремех получил передачу в левой части штрафной соперника и резко прострелил к дальней штанге, а Гулиашвили немного к этой передаче не успел!
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Танжариков получил мяч у правого угла штрафной соперника и довольно-таки перспективно пробил в район дальнего угла. Мяч прошёл совсем рядом со створом!
    • 17'
      По правому краю прорвались вперёд футболисты "Сараево". Беганович ворвался в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот, а вот на дальней штанге никого из партнёров не оказалось. 
    • 16'
      Продолжают хозяева очень активно действовать в стартовые минуты. Шацкий попал под прессинг Чатаковича, однако голкиперу "Актобе" всё-таки удалось вынести мяч за боковую. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Очень неприятный эпизод. Кьеремех и Самородов в центральной части поля столкнулись головами. Быстро поднялся игрок "Актобе" на ноги, а вот футболист боснийского коллектива по-прежнему лежит на газоне. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Кьеремех по центру протащил мяч к штрафной соперника и с 22 метров крайне неприятно пробил в правый нижний угол. Шацкий с огромным трудом парировал выстрел!
    • Фол, нарушение
      13'
      Самородов оттянулся на свою половину поля и получил игровой снаряд, после чего ему сзади по ногам врезал Джуричкович. Нарушение получилось грубым, но рефери обошёлся без карточки. 
    • Угловой
      12'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Сараево". Джорджевич навесил к ближней штанге, Бубанья готовился пробить головой, однако верховое единоборство осталось за Барачем. 
    • Травма, повреждение
      11'
      А вот и первая остановка в нашем матче. Думбуя присел на газон у "Актобе" и нуждается в медицинской помощи. Пока непонятно в какой ситуации футболист получил повреждение. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Кьеремех зацепился за мяч на чужой половине поля, и Кики грубо врезался ему в спину. Пришлось турецкому рефери провести профилактическую беседу с защитником "Актобе". 
    • 9'
      Ромеро по центру прорвался вперёд и из-под прессинга сразу трёх соперников сумел пробить от линии штрафной, вот только мяч ушёл левее намеченной цели. Перспективный момент создал доминиканский форвард. 
    • 8'
      Чатакович оттянулся в центральную часть поля и вторым касанием попытался выполнить заброс вперёд, но эта попытка была перехвачена футболистами коллектива из Казахстана. 
    • 7'
      Бубанья на левом фланге прокинул мяч себе на ход и пытался проникнуть в штрафную "Актобе", однако против него великолепно сыграл Танжариков, сумевший в непростой ситуации снаряд перехватить. 
    • 6'
      Беганович с правого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Кики не стал рисковать и просто вынес мяч за боковую. На встречных курсах идёт игра в стартовые минуты. 
    • 5'
      Думбуя в центральной части поля перехватил игровой снаряд, промчался вперёд по правой бровке, а вот дальше ничего интересного не придумал и просто подарил мяч защитникам "Сараево". 
    • Штанга
      4'
      МОМЕНТИЩЕ! Чатакович по центру без сопротивления добрался до штрафной соперника и с 17 метров зряче пробил в левый нижний угол. Повезло Шацкому, что мяч угодил в штангу!
    • 3'
      Сразу стоит отметить, что первая встреча этого противостояния завершилась минимальной победой "Сараево". Казахи владели большим территориальным преимуществом, однако уступили со счётом 0-1. 
    • 2'
      Боснийцы вышли на эту встречу в бордовом комплекте формы, гости играют в белой форме. Ворота Шацкого в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Умаев Идрис получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Думбуя Амаду сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Умаев Идрис бьет в цель!
    • 26'
      Севальос Хосе получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Asim Ferhatovic Hase. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сараево 0:1 Актобе

    Исход игры
    Сараево
    58.6% (65)
    Ничья
    26.1% (29)
    Актобе
    15.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.6% (52)
    Меньше
    51.4% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Сараево
    33.3% (37)
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    1:0 Сараево
    15.3% (17)
    1:2 Актобе
    8.1% (9)
    2:0 Сараево
    8.1% (9)
    0:2 Актобе
    1.8% (2)
    1:3 Актобе
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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