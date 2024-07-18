Умаев получает жёлтую карточку в составе "Актобе". Бубанья по центру рвался в перспективную атаку, а футболист гостей толкнул его в спину. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток.

Джорджевич из глубины со стандарта выполнил заброс в штрафную "Актобе", вот только никто из партнёров до этой передачи не дотянулся, и игровой снаряд ускакал за лицевую.

ОПАСНО! Йович с левого фланга прострелил в центр вратарской, Кики вынес мяч на Джорджевича, который с отличной позиции пробил по воротам, но его попытку в падении заблокировал Струмиа!

ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Гулиашвили выиграл борьбу перед штрафной соперника и скинул мяч вперёд на Кьеремеха, который с близкого расстояния переиграл Шацкого. В очевидном положении вне игры находился форвард "Сараево".

ШАНСИЩЕ! Джуричкович со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Кики сыграл плохо, не попав по мячу, а Кьеремех "запорол" чистый выход один на один, с близкого расстояния пробив в Шацкого!

Угловой на правом фланге заработали футболисты боснийской команды. Джорджевич навесил в центр штрафной, Джуричкович в борьбе с соперником пробил по воротам, но мяч ушёл левее цели.

СПОРНО! Кьеремех от правого края штрафной отдал пас в район одиннадцатиметровой отметки, Гулиашвили мяч получил, а затем ему грубо в ноги влетел Севальос. Рефери пенальти назначать не стал!

Чатакович в центральном круге далеко отпустил от себя мяч и грубо влетел в ноги Севальосу. Очередное неприятное столкновение, котором могло закончиться серьёзным повреждением.

По левому флангу выбрались в атаку футболисты "Актобе". Вэтэжелу выполнил навес к линии вратарской, а там никого из партнёров не оказалось, и Роков спокойно забрал снаряд в руки.

Самородов зацепился за непростой мяч на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Беганович. Право на перспективный стандарт получают футболисты из Казахстана.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! УМАЕВ! Думбуя на правом фланге классно разобрался с соперником, ворвался в штрафную и прострелил в центр к линии вратарской, откуда Умаев без проблем пробил в правый нижний угол! Без шансов для Рокова в этом эпизоде!

Откровенно говоря, забитый гол "Актобе" не вытекал из логики игры. Боснийцы владели преимуществом и совершали неплохие подходы, однако именно гости повели в счёте, реализовав свой первый хороший момент.

33' Стандарт на левом фланге заработали гости. Струмиа навесил к ближней штанге, защитники "Сараево" вынесли мяч на Умаева, выстрел которого с подбора оказался заблокирован.

32' Умаев получил игровой снаряд на чужой половине поля, а ему сзади грубо в ноги влетел Солдо. Небольшая потасовка завязалась после этого момента, однако арбитр обошёлся без предупреждений.

31' Шацкий очень эмоционально отреагировал на предыдущий момент и практически напрыгнул с кулаками на Гулиашвили. Своевременно успел к эпизоду рефери и остановил голкипера "Актобе".

30' Беганович с правого фланга отдал разрезающий пас вперёд, Гулиашвили к моменту немного не успел и влетел в Шацкого, сыгравшего на перехвате. Грубый получился эпизод, который мог закончиться серьёзной травмой голкипера.

29' Ромеро на высокой скорости слева ворвался в штрафную соперника и пробил по воротам. Мяч по пути зацепил ногу Солдо и прошёл рядом с ближней штангой. Роков в этом моменте всё контролировал.

28' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Актобе". Севальос выполнил высокий кросс в район дальней штанги, а там боснийцы сыграли уверенно и спокойно вынесли мяч от владений Рокова.

27' Гулиашвили со стандарта пробил в стенку, однако мяч отскочил к Челику, который практически с 30 метров стрельнул в створ, но эта попытка пришла точно в руки голкиперу "Актобе".

25' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Севальос наказан предупреждением в составе "Актобе". Гулиашвили перехватил мяч на чужой половине поля, после чего футболист гостей очевидно уронил его на газон.

24' Самородов слева ворвался в штрафную соперника и за счёт дриблинга пытался выбраться на ударную позицию, вот только Челик очень спокойно его рывок остановил.