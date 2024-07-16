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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Сараево
 
Позже
Актобе
Прогнозы 43
Сараево 69.8% (30)
X 16.3% (7)
Актобе 14% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сараево
Ничья
Актобе
3.25
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3.40
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2.65
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Сараево
Актобе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьеремех Франсис 1 1
Мехмедович Эльдар 0 0
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мустафич Мирза 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Анджушич Неманья 1 0
Солдо Винко 1 0
Беганович Амар 1 0
Рогич Ловре 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бессмертный Дмитрий 1 0
Танжариков Адильхан 1 0

Результаты матчей

Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сараево
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3
Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0
Актобе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0
Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4

Результаты матчей

Сараево
Актобе

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сараево
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сараево - Актобе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 43
    Сараево 69.8% (30)
    X 16.3% (7)
    Актобе 14% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сараево
    Ничья
    Актобе
    3.25
    Реклама, zenit.win
    3.40
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    2.65
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    Прогнозы на матч Сараево - Актобе

    Исход игры
    Сараево
    69.8% (30)
    Ничья
    16.3% (7)
    Актобе
    14% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Сараево
    46.5% (20)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    1:0 Сараево
    9.3% (4)
    2:0 Сараево
    9.3% (4)
    1:2 Актобе
    7% (3)
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