Тур: 1. Стадион: Асим Ферхатович-Хасе.
История личных встреч
Сараево
Актобе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сараево
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьеремех Франсис
|1
|1
|Мехмедович Эльдар
|0
|0
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сараево
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мустафич Мирза
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
|Анджушич Неманья
|1
|0
|Солдо Винко
|1
|0
|Беганович Амар
|1
|0
|Рогич Ловре
|1
|0
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0
|Танжариков Адильхан
|1
|0
Результаты матчей
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сараево
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3
Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0
Актобе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Актобе - Сараево 0:1 Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0
Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4
Результаты матчей
Сараево
Актобе
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сараево
Актобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогнозы на матч Сараево - Актобе
Исход игры
Сараево
69.8% (30)
Ничья
16.3% (7)
Актобе
14% (6)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
2:1 Сараево
46.5% (20)
1:1 Ничья
14% (6)
1:0 Сараево
9.3% (4)
2:0 Сараево
9.3% (4)
1:2 Актобе
7% (3)
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