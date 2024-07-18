  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Пайде Линнамеесконд
1:1
Итог доп. времени
Бала Таун
0'
0:1
12' Гол
Пит Нэйтан
40' Желтая карточка
Patrik Kristal
45' Желтая карточка
Салисте Йозеф
45' Желтая карточка
Торрансе Жоэль
105' Желтая карточка
Пит Нэйтан
110' Вторая желтая карточка
Пит Нэйтан
118' Желтая карточка
Milan Delevic
120' Желтая карточка
Арсан Наим
1:1
120' Гол
Oskar Hoim

Ход матча

12'
0:1
Пит Нэйтан
(Мендес Лассана)
40'
Patrik Kristal
 
45'
Салисте Йозеф
 
45'
 
Торрансе Жоэль
46'
Агйепонг Томас
Abdoulie Ceesay
 
74'
Dimitri Jepihhin
Саарма Роби
 
80'
 
Joshua Ukek
Мендес Лассана
84'
Daniel Luts
Лутс Сиим
 
84'
Oskar Hoim
Predrag Medic
 
87'
 
Арсан Наим
Роблес Льюис
105'
 
Пит Нэйтан
106'
 
Joe Malkin
Ньюэлл Джордж
110'
 
Пит Нэйтан
118'
Milan Delevic
 
120'
 
Арсан Наим
120'
Oskar Hoim
(Patrik Kristal)
1:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 3
  • 15 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 27
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 109
Пайде Линнамеесконд 71.6% (78)
X 22% (24)
Бала Таун 6.4% (7)
Все прогнозы
99
Жаржу
Эбрима
2
Лиландер
Михаэл
5
Юхкам
Гердо
29
Салисте
Йозеф
6
Patrik
Kristal
23
Milan
Delevic
16
Predrag
Medic
8
Оямаа
Хенрик
14
Саарма
Роби
20
Abdoulie
Ceesay
19
Лутс
Сиим
1
Торрансе
Жоэль
23
Ross
White
24
Кайл
Харрисон
4
Пит
Нэйтан
2
Alex
Downes
12
Osebi
Abadaki
6
Эдвардс
Аэрон
27
Смит
Киран
7
Мендес
Лассана
9
Ньюэлл
Джордж
18
Роблес
Льюис
Пайде Линнамеесконд
3-4-3
Бала Таун
4-3-3

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Бала Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Predrag Medic 1 0.5
Oskar Hoim 1 0.5
Abdoulie Ceesay 1 0.5
Patrik Kristal 0 0
Бала Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пит Нэйтан 1 0.5
Joshua Ukek 1 (1) 0.5
Мендес Лассана 0 0

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milan Delevic 2 0
Салисте Йозеф 1 0
Жаржу Эбрима 1 0
Oskar Hoim 1 0
Patrik Kristal 1 0
Бала Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пит Нэйтан 1 1
Арсан Наим 2 0
Торрансе Жоэль 1 0

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бала Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бала Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бала Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1
Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 3:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 2:1
Бала Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Колвин Бэй - Бала Таун 2:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Пвиллхели - Бала Таун 1:1
Каернарфон Таун - Бала Таун 2:2 Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 ТНС - Бала Таун 4:1 Бала Таун - Ньютаун 1:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Кардифф МЮ - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Каернарфон Таун 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Ньютаун - Бала Таун 1:5 Бала Таун - ТНС 0:1 Бала Таун - Кардифф МЮ 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Бала Таун 2:3 Бала Таун - Ньютаун 2:1 Колвин Бэй - Бала Таун 2:3 Бала Таун - Кардифф МЮ 0:1 Пенибонт - Бала Таун 0:2

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
Бала Таун

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пайде Линнамеесконд
Бала Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 120'
    Patrik Kristal сделал результативную передачу.
  • 120'
    ГОООООЛ - Oskar Hoim забивает
  • 120'
    Арсан Наим получил желтую карточку от судьи
  • 119'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 118'
    Milan Delevic получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Пит Нэйтан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Ньюэлл Джордж уходит с поля. Джо Малкин выходит вместо него
  • 106'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Пит Нэйтан получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Торрансе Жоэль получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Салисте Йозеф получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Patrik Kristal получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parnu Rannastaadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Пайде Линнамеесконд 71.6% (78)
    X 22% (24)
    Бала Таун 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Пайде Линнамеесконд 1:1 Бала Таун онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 1:1 Бала Таун

    Исход игры
    Пайде Линнамеесконд
    71.6% (78)
    Ничья
    22% (24)
    Бала Таун
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Пайде Линнамеесконд
    29.4% (32)
    1:0 Пайде Линнамеесконд
    22% (24)
    1:1 Ничья
    18.3% (20)
    2:0 Пайде Линнамеесконд
    15.6% (17)
    1:2 Бала Таун
    3.7% (4)
    0:1 Бала Таун
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный