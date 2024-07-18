Тур: 1. Стадион: Parnu Rannastaadion.
1:1
Итог доп. времени
0'
0:1
12' ГолПит Нэйтан
40' Желтая карточкаPatrik Kristal
45' Желтая карточкаСалисте Йозеф
45' Желтая карточкаТоррансе Жоэль
105' Желтая карточкаПит Нэйтан
110' Вторая желтая карточкаПит Нэйтан
118' Желтая карточкаMilan Delevic
120' Желтая карточкаАрсан Наим
1:1
120' ГолOskar Hoim
Ход матча
12'
0:1
40'
45'
45'
84'
105'
106'
110'
118'
120'
120'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 3
-
15 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 27
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
99
Жаржу
Эбрима
14
Саарма
Роби
19
Лутс
Сиим
23
Ross
White
27
Смит
Киран
18
Роблес
Льюис
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Саарма РобиНападающий
- Нападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Сапп МаттиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Daniel Luts
-
28 Oskar Hoim
-
-
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ross WhiteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Смит КиранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Роблес ЛьюисНападающий
- Запасные игроки
-
28 Арсан НаимЗащитник
-
15 Daniel Clark
-
-
10 Joe Malkin
-
11 Joshua Ukek
-
14 Kevin Petro
-
Главный тренер: Катон Колин
История личных встреч
Пайде Линнамеесконд
Бала Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Predrag Medic
|1
|0.5
|Oskar Hoim
|1
|0.5
|Abdoulie Ceesay
|1
|0.5
|Patrik Kristal
|0
|0
Бала Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пит Нэйтан
|1
|0.5
|Joshua Ukek
|1 (1)
|0.5
|Мендес Лассана
|0
|0
Карточки
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milan Delevic
|2
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Жаржу Эбрима
|1
|0
|Oskar Hoim
|1
|0
|Patrik Kristal
|1
|0
Бала Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пит Нэйтан
|1
|1
|Арсан Наим
|2
|0
|Торрансе Жоэль
|1
|0
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бала Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бала Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бала Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1
Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 3:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 2:1
Бала Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Колвин Бэй - Бала Таун 2:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Пвиллхели - Бала Таун 1:1
Каернарфон Таун - Бала Таун 2:2 Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 ТНС - Бала Таун 4:1 Бала Таун - Ньютаун 1:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Кардифф МЮ - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Каернарфон Таун 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Ньютаун - Бала Таун 1:5 Бала Таун - ТНС 0:1 Бала Таун - Кардифф МЮ 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Бала Таун 2:3 Бала Таун - Ньютаун 2:1 Колвин Бэй - Бала Таун 2:3 Бала Таун - Кардифф МЮ 0:1 Пенибонт - Бала Таун 0:2
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
Бала Таун
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пайде Линнамеесконд
Бала Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 1:1 Бала Таун
Исход игры
Пайде Линнамеесконд
71.6% (78)
Ничья
22% (24)
Бала Таун
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Пайде Линнамеесконд
29.4% (32)
1:0 Пайде Линнамеесконд
22% (24)
1:1 Ничья
18.3% (20)
2:0 Пайде Линнамеесконд
15.6% (17)
1:2 Бала Таун
3.7% (4)
0:1 Бала Таун
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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