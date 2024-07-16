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Тур: 1. Стадион: .
Шкендия
 
Позже
Ноа Ереван
Прогнозы 41
Шкендия 75.6% (31)
X 19.5% (8)
Ноа Ереван 4.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шкендия
Ничья
Ноа Ереван
2.67
3.60
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2.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Шкендия
Ноа Ереван

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Пабло 1 1
Гонсало Грегори 1 1
Милькович Александар 0 0
Элдер Феррейра 0 0

Карточки

Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбош Мартин 1 0

Результаты матчей

Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкендия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Партизани - Шкендия 2:1 Шкендия - Дрита 4:0 КФ Лапи - Шкендия 2:0
Тирана - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 1:0 Работнички - Шкендия 0:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Шкупи - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 3:2 Шкендия - КФ Гостивари 4:1 Тиквеш - Шкендия 2:1 Шкендия - Силекс 6:1 Македония Джёрче Петров - Шкендия 1:1 Шкендия - Брегалница 4:1 Шкендия - Работнички 1:1 Вардар - Шкендия 1:1 Шкендия - Воска Спорт 0:0 Академия Пандев - Шкендия 0:0 Шкендия - Вардар 3:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0
Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Зенит - Ноа Ереван 0:0

Результаты матчей

Шкендия
Ноа Ереван

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шкендия
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шкендия - Ноа Ереван от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 41
    Шкендия 75.6% (31)
    X 19.5% (8)
    Ноа Ереван 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шкендия
    Ничья
    Ноа Ереван
    2.67
    3.60
    Реклама, ligastavok.ru
    2.95
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    Прогнозы на матч Шкендия - Ноа Ереван

    Исход игры
    Шкендия
    75.6% (31)
    Ничья
    19.5% (8)
    Ноа Ереван
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Шкендия
    39% (16)
    1:0 Шкендия
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:0 Шкендия
    9.8% (4)
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