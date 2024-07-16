Тур: 1. Стадион: Тодор Проески.
Позже
История личных встреч
Шкендия
Ноа Ереван
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Пабло
|1
|1
|Гонсало Грегори
|1
|1
|Милькович Александар
|0
|0
|Элдер Феррейра
|0
|0
Карточки
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамбош Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шкендия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Партизани - Шкендия 2:1 Шкендия - Дрита 4:0 КФ Лапи - Шкендия 2:0
Тирана - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 1:0 Работнички - Шкендия 0:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Шкупи - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 3:2 Шкендия - КФ Гостивари 4:1 Тиквеш - Шкендия 2:1 Шкендия - Силекс 6:1 Македония Джёрче Петров - Шкендия 1:1 Шкендия - Брегалница 4:1 Шкендия - Работнички 1:1 Вардар - Шкендия 1:1 Шкендия - Воска Спорт 0:0 Академия Пандев - Шкендия 0:0 Шкендия - Вардар 3:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0
Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Зенит - Ноа Ереван 0:0
Результаты матчей
Шкендия
Ноа Ереван
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шкендия
Ноа Ереван
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогнозы на матч Шкендия - Ноа Ереван
Исход игры
Шкендия
75.6% (31)
Ничья
19.5% (8)
Ноа Ереван
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
60% (24)
Нет
40% (16)
Популярный счёт
2:1 Шкендия
39% (16)
1:0 Шкендия
26.8% (11)
1:1 Ничья
17.1% (7)
2:0 Шкендия
9.8% (4)
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