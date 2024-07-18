Тур: 1. Стадион: Урарту.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
55 Симонян ЭрикЗащитник
-
16 Айзек БарриЗащитник
-
34 Абу АюбПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Поляков ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тенисте ТайоЗащитник
-
66 Лаур КаспарЗащитник
- Полузащитник
-
12 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meijel
История личных встреч
Урарту
Калев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Урарту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мовсесян Эдгар
|2
|2
Калев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tristan Teevaeli
|1
|1
Карточки
Урарту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luqman Gilmore
|1
|0
|Агасарян Нарек
|1
|0
Калев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаван Рагнар
|1
|0
|Синилайд Сандер
|1
|0
Результаты матчей
Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Калев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Калев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Урарту
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1 Урарту - Алашкерт 6:1
Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Урарту 1:1
Калев
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Калев - Урарту 1:2 Калев - Курессааре 2:2 Пярну Вапрус - Калев 0:1 Нымме Калью - Калев 2:0
Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Таммека Тарту - Калев 4:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Левадия Таллин - Калев 2:2 Калев - Нымме Юнайтед 2:0 Калев - Нарва Транс 1:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Калев - Нымме Калью 0:2 Нымме Юнайтед - Калев 0:2 Калев - Левадия Таллин 1:2 Нарва Транс - Калев 2:2 Калев - Пярну Вапрус 3:1 Курессааре - Калев 3:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Флора Таллин - Калев 2:2
Результаты матчей
Урарту
Калев
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Урарту
Калев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урарту - Калев
Исход игры
Урарту
86.6% (97)
Ничья
6.3% (7)
Калев
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
43.81% (46)
Меньше
56.19% (59)
Обе команды забьют
Да
43.81% (46)
Нет
56.19% (59)
Популярный счёт
2:1 Урарту
30.4% (34)
2:0 Урарту
28.6% (32)
1:0 Урарту
18.8% (21)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Калев
4.5% (5)
3:0 Урарту
1.8% (2)
4:0 Урарту
1.8% (2)
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