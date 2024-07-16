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Тур: 1. Стадион: .
Урарту
 
Позже
Калев
Прогнозы 46
Урарту 82.6% (38)
X 2.2% (1)
Калев 15.2% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урарту
Ничья
Калев
1.18
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6.80
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6.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Урарту
Калев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мовсесян Эдгар 2 2
Калев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tristan Teevaeli 1 1

Карточки

Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luqman Gilmore 1 0
Агасарян Нарек 1 0
Калев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаван Рагнар 1 0
Синилайд Сандер 1 0

Результаты матчей

Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Калев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Калев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Урарту
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1 Урарту - Алашкерт 6:1
Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Урарту 1:1
Калев
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Калев - Урарту 1:2 Калев - Курессааре 2:2 Пярну Вапрус - Калев 0:1 Нымме Калью - Калев 2:0
Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Таммека Тарту - Калев 4:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Левадия Таллин - Калев 2:2 Калев - Нымме Юнайтед 2:0 Калев - Нарва Транс 1:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Калев - Нымме Калью 0:2 Нымме Юнайтед - Калев 0:2 Калев - Левадия Таллин 1:2 Нарва Транс - Калев 2:2 Калев - Пярну Вапрус 3:1 Курессааре - Калев 3:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Флора Таллин - Калев 2:2

Результаты матчей

Урарту
Калев

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Урарту
Калев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урарту - Калев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Урарту 82.6% (38)
    X 2.2% (1)
    Калев 15.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урарту
    Ничья
    Калев
    1.18
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    6.80
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    6.45
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    Прогнозы на матч Урарту - Калев

    Исход игры
    Урарту
    82.6% (38)
    Ничья
    2.2% (1)
    Калев
    15.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (22)
    Нет
    50% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Урарту
    34.8% (16)
    1:0 Урарту
    23.9% (11)
    2:0 Урарту
    19.6% (9)
    1:2 Калев
    10.9% (5)
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