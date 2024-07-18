Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
34
Otto
Ruoppi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
67 Koray OzcanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Denis AgovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Conrad AzongНападающий
-
33 Матеус ЛейтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Helio Lopes
-
87 Doddy Bopaka
-
-
94 Daryl Myre
-
-
17 Logan Reves
-
-
-
-
25 Lukas Sever
-
-
Главный тренер: Pedro Garcia Fernandez
История личных встреч
КуПС
Страссен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|1
|1
|Миеттинен Самули
|1
|0
Страссен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенаджи Амин
|1
|0
|Nelito Da Cruz
|1
|0
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0
ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страссен - КуПС 0:0 Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2
Страссен - Расинг Юнион 1:1 Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогнозы на матч КуПС 0:0 Страссен
Исход игры
КуПС
95.4% (103)
Ничья
4.6% (5)
Страссен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
33.96% (36)
Нет
66.04% (70)
Популярный счёт
2:0 КуПС
33.3% (36)
2:1 КуПС
28.7% (31)
1:0 КуПС
24.1% (26)
3:0 КуПС
4.6% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
1:1 Ничья
1.9% (2)
3:1 КуПС
1.9% (2)
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