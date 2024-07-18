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Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:0
Первый тайм: 13'
Страссен
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 107
КуПС 95.3% (102)
X 4.7% (5)
Страссен 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Страссен
1.37
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6.60
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
33
Хямяляйнен
Танели
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
9
Музинга
Джонатан
34
Otto
Ruoppi
67
Koray
Ozcan
5
Denis
Schutte
57
Gauthier
Bernardelli
30
Denis
Agovic
9
Зенаджи
Амин
6
Nelito
Da
Cruz
10
Агович
Эдис
7
Коррейя
Бруно
8
Jimmy
Goncalves
Teixeira
11
Conrad
Azong
33
Матеус
Лейте
КуПС
4-3-3
Страссен
3-4-3

История личных встреч

КуПС
Страссен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 1 1
Миеттинен Самули 1 0
Страссен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенаджи Амин 1 0
Nelito Da Cruz 1 0

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0
ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страссен - КуПС 0:0 Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2
Страссен - Расинг Юнион 1:1 Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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Прогнозы 107
КуПС 95.3% (102)
X 4.7% (5)
Страссен 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Страссен
1.37
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6.60
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9.00
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Где смотреть матч КуПС 0:0 Страссен онлайн

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Прогнозы на матч КуПС 0:0 Страссен

Исход игры
КуПС
95.4% (103)
Ничья
4.6% (5)
Страссен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
33.96% (36)
Нет
66.04% (70)
Популярный счёт
2:0 КуПС
33.3% (36)
2:1 КуПС
28.7% (31)
1:0 КуПС
24.1% (26)
3:0 КуПС
4.6% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
1:1 Ничья
1.9% (2)
3:1 КуПС
1.9% (2)
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