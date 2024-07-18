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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
5:0
Конец матча
Страссен
0'
1:0
17' Гол
Otto Ruoppi
2:0
20' Гол
Otto Ruoppi
3:0
48' Гол
Видьеског Аксель
56' Желтая карточка
Gauthier Bernardelli
4:0
76' Гол
Ousmane Diawara
5:0
90' Гол
Хейнонен Артту
90'+4

Ход матча

17'
Otto Ruoppi
(Joslyn Luyeye-Lutumba)
1:0
20'
Otto Ruoppi
(Joslyn Luyeye-Lutumba)
2:0
46'
 
David Dadashev
Denis Schutte
46'
 
Nicolas Perez1
Conrad Azong
48'
Видьеског Аксель
3:0
56'
 
Gauthier Bernardelli
63'
 
Daryl Myre
Коррейя Бруно
63'
 
Logan Reves
Jimmy Goncalves Teixeira
71'
Хейнонен Артту
Otto Ruoppi
 
71'
Ousmane Diawara
Музинга Джонатан
 
71'
Оксанен Яакко
Пеннанен Петтери
 
72'
 
Doddy Bopaka
Gauthier Bernardelli
76'
Ousmane Diawara
(Видьеског Аксель)
4:0
81'
Воутилайнен Джерри
Видьеског Аксель
 
81'
Сааринен Сет
Саволайнен Саку
 
90'
Хейнонен Артту
(Воутилайнен Джерри)
5:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
КуПС 95.4% (104)
X 4.6% (5)
Страссен 0% (0)
Все прогнозы
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
33
Хямяляйнен
Танели
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
9
Музинга
Джонатан
34
Otto
Ruoppi
67
Koray
Ozcan
5
Denis
Schutte
57
Gauthier
Bernardelli
30
Denis
Agovic
9
Зенаджи
Амин
6
Nelito
Da
Cruz
10
Агович
Эдис
7
Коррейя
Бруно
8
Jimmy
Goncalves
Teixeira
11
Conrad
Azong
33
Матеус
Лейте
КуПС
4-3-3
Страссен
3-4-3

История личных встреч

КуПС
Страссен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Otto Ruoppi 2 1
Видьеског Аксель 1 0.5
Хейнонен Артту 1 0.5
Ousmane Diawara 1 0.5
Joslyn Luyeye-Lutumba 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Страссен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 1 1
Миеттинен Самули 1 0
Страссен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gauthier Bernardelli 1 0
Зенаджи Амин 1 0
Nelito Da Cruz 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Страссен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Страссен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0
ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страссен - КуПС 0:0 Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2
Страссен - Расинг Юнион 1:1 Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1

Результаты матчей

КуПС
Страссен

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

КуПС
Страссен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Denis Schuette уходит с поля. David Dadashev выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Joslyn Luyeye-Lutumba сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Otto Ruoppi бьет в цель!
    • 17'
      Joslyn Luyeye-Lutumba сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Otto Ruoppi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    КуПС 95.4% (104)
    X 4.6% (5)
    Страссен 0% (0)
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    Прогнозы на матч КуПС 5:0 Страссен

    Исход игры
    КуПС
    95.4% (104)
    Ничья
    4.6% (5)
    Страссен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    34.58% (37)
    Нет
    65.42% (70)
    Популярный счёт
    2:0 КуПС
    33% (36)
    2:1 КуПС
    29.4% (32)
    1:0 КуПС
    23.9% (26)
    3:0 КуПС
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 КуПС
    1.8% (2)
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