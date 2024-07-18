Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
17' ГолOtto Ruoppi
2:0
20' ГолOtto Ruoppi
3:0
48' ГолВидьеског Аксель
56' Желтая карточкаGauthier Bernardelli
4:0
76' ГолOusmane Diawara
5:0
90' ГолХейнонен Артту
90'+4
Ход матча
17'
20'
48'
3:0
76'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
34
Otto
Ruoppi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
67 Koray OzcanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Denis AgovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Conrad AzongНападающий
-
33 Матеус ЛейтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Helio Lopes
-
87 Doddy Bopaka
-
-
94 Daryl Myre
-
-
17 Logan Reves
-
-
-
-
25 Lukas Sever
-
-
Главный тренер: Pedro Garcia Fernandez
История личных встреч
КуПС
Страссен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Otto Ruoppi
|2
|1
|Видьеског Аксель
|1
|0.5
|Хейнонен Артту
|1
|0.5
|Ousmane Diawara
|1
|0.5
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Страссен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|1
|1
|Миеттинен Самули
|1
|0
Страссен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gauthier Bernardelli
|1
|0
|Зенаджи Амин
|1
|0
|Nelito Da Cruz
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Страссен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Страссен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0
ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страссен - КуПС 0:0 Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2
Страссен - Расинг Юнион 1:1 Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1
Результаты матчей
КуПС
Страссен
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
КуПС
Страссен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч КуПС 5:0 Страссен
Исход игры
КуПС
95.4% (104)
Ничья
4.6% (5)
Страссен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
34.58% (37)
Нет
65.42% (70)
Популярный счёт
2:0 КуПС
33% (36)
2:1 КуПС
29.4% (32)
1:0 КуПС
23.9% (26)
3:0 КуПС
4.6% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
3:1 КуПС
1.8% (2)
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