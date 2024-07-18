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Тур: 1. Стадион: .
Будучность Подгорица
1:0
Второй тайм: 48'
Малишева
0'
1:0
32' Гол
Иванович Игор
34' Желтая карточка
Agon Xhaka
34' Желтая карточка
Иванович Игор

Ход матча

32'
Иванович Игор
(Грбич Петар)
1:0
34'
 
Agon Xhaka
34'
Иванович Игор
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 108
Будучность Подгорица 88% (95)
X 12% (13)
Малишева 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будучность Подгорица
Ничья
Малишева
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
55
Adnan
Orahovac
5
Сериков
Илья
15
Гашевич
Огнен
14
Брнович
Милош
30
Andrija
Bulatovic
10
Вукотич
Милан
7
Иванович
Игор
11
Ivan
Bulatovic
18
Грбич
Петар
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
5
Dreni
Kryeziou
34
Agon
Xhaka
2
Arlind
Veliu
11
Ethnik
Brruti
30
Donart
Vitija
6
Besnik
Ferati
10
Хазроллай
Дрилон
99
Роналд
Собовале
7
Altin
Aliu
Будучность Подгорица
4-2-1-3
Малишева
4-3-3

История личных встреч

Будучность Подгорица
Малишева

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 0.5
Грбич Петар 0 0
Малишева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ethnik Brruti 1 0.5
Роналд Собовале 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванович Игор 1 0
Гашевич Огнен 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0
Малишева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agon Xhaka 2 0
Ethnik Brruti 1 0
Donart Vitija 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1
Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2
Малишева
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1
Малишева - Liria2 7:4 КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1

Результаты матчей

Будучность Подгорица
Малишева

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
Малишева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Иванович Игор получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Agon Xhaka получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Грбич Петар сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Иванович Игор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 108
Будучность Подгорица 88% (95)
X 12% (13)
Малишева 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будучность Подгорица
Ничья
Малишева
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Будучность Подгорица 1:0 Малишева

Исход игры
Будучность Подгорица
88% (95)
Ничья
12% (13)
Малишева
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
2:0 Будучность Подгорица
32.4% (35)
2:1 Будучность Подгорица
28.7% (31)
1:0 Будучность Подгорица
22.2% (24)
1:1 Ничья
11.1% (12)
3:1 Будучность Подгорица
1.9% (2)
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