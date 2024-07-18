Тур: 1. Стадион: Под Горицом.
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
32'
1:0
34'
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
18
Грбич
Петар
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
34
Agon
Xhaka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Грбич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бойович ИванНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Brnovic
- Основной состав
-
31 Велии ХадисВратарь
-
20 Arber PiraЗащитник
- Защитник
-
34 Agon XhakaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Qendrim Kida
История личных встреч
Будучность Подгорица
Малишева
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Игор
|1
|0.5
|Грбич Петар
|0
|0
Малишева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ethnik Brruti
|1
|0.5
|Роналд Собовале
|0
|0
Карточки
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванович Игор
|1
|0
|Гашевич Огнен
|1
|0
|Andrej Camaj
|1
|0
|Lazar Savovic
|1
|0
Малишева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agon Xhaka
|2
|0
|Ethnik Brruti
|1
|0
|Donart Vitija
|1
|0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будучность Подгорица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1
Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2
Малишева
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1
Малишева - Liria2 7:4 КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1
Результаты матчей
Будучность Подгорица
Малишева
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Будучность Подгорица
Малишева
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будучность Подгорица 1:0 Малишева
Исход игры
Будучность Подгорица
88% (95)
Ничья
12% (13)
Малишева
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
2:0 Будучность Подгорица
32.4% (35)
2:1 Будучность Подгорица
28.7% (31)
1:0 Будучность Подгорица
22.2% (24)
1:1 Ничья
11.1% (12)
3:1 Будучность Подгорица
1.9% (2)
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