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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Будучность Подгорица
3:0
Конец матча
Малишева
0'
1:0
32' Гол
Иванович Игор
34' Желтая карточка
Agon Xhaka
34' Желтая карточка
Иванович Игор
48' Желтая карточка
Хазроллай Дрилон
50' Желтая карточка
Брнович Милош
2:0
56' Гол
Гривич Драган
78' Желтая карточка
Donart Vitija
81' Желтая карточка
Robert Ndjigi
3:0
88' Гол
Перишич Владимир
90' Желтая карточка
Fatjon Bunjaku
90'+6

Ход матча

32'
Иванович Игор
(Грбич Петар)
1:0
34'
 
Agon Xhaka
34'
Иванович Игор
 
48'
 
Хазроллай Дрилон
50'
Брнович Милош
 
56'
Гривич Драган
2:0
62'
 
Fatjon Bunjaku
Роналд Собовале
62'
 
Robert Ndjigi
Besnik Ferati
62'
 
Laurent Xhyland
Altin Aliu
65'
Бойович Иван
Грбич Петар
 
75'
Перишич Владимир
Ivan Bulatovic
 
75'
Миркович Лука
Иванович Игор
 
78'
 
Donart Vitija
80'
 
Mark Bushaj
Agon Xhaka
81'
 
Robert Ndjigi
88'
Перишич Владимир
(Брнович Милош)
3:0
90'
Stefan Djukanovic
Брнович Милош
 
90'
Вукович Петар
Вукотич Милан
 
90'
 
Fatjon Bunjaku

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 108
Будучность Подгорица 88% (95)
X 12% (13)
Малишева 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
55
Adnan
Orahovac
5
Сериков
Илья
15
Гашевич
Огнен
14
Брнович
Милош
30
Andrija
Bulatovic
10
Вукотич
Милан
7
Иванович
Игор
11
Ivan
Bulatovic
18
Грбич
Петар
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
5
Dreni
Kryeziou
34
Agon
Xhaka
2
Arlind
Veliu
11
Ethnik
Brruti
30
Donart
Vitija
6
Besnik
Ferati
10
Хазроллай
Дрилон
99
Роналд
Собовале
7
Altin
Aliu
Будучность Подгорица
4-2-1-3
Малишева
4-3-3

История личных встреч

Будучность Подгорица
Малишева

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 0.5
Гривич Драган 1 0.5
Перишич Владимир 1 0.5
Грбич Петар 0 0
Брнович Милош 0 0
Малишева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ethnik Brruti 1 0.5
Роналд Собовале 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванович Игор 1 0
Гашевич Огнен 1 0
Брнович Милош 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0
Малишева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agon Xhaka 2 0
Donart Vitija 2 0
Хазроллай Дрилон 1 0
Ethnik Brruti 1 0
Fatjon Bunjaku 1 0
Robert Ndjigi 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Будучность Подгорица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Малишева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1
Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2
Малишева
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1
Малишева - Liria2 7:4 КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1

Результаты матчей

Будучность Подгорица
Малишева

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
Малишева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Besnik Ferati уходит с поля. Robert Ndjigi выходит вместо него
    • 58'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Г О О О О Л - Гривич Драган бьет в цель!
    • 50'
      Брнович Милош получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Хазроллай Дрилон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Иванович Игор получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Agon Xhaka получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Грбич Петар сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Будучность Подгорица 88% (95)
    X 12% (13)
    Малишева 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будучность Подгорица 3:0 Малишева

    Исход игры
    Будучность Подгорица
    88% (95)
    Ничья
    12% (13)
    Малишева
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    42.99% (46)
    Нет
    57.01% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Будучность Подгорица
    32.4% (35)
    2:1 Будучность Подгорица
    28.7% (31)
    1:0 Будучность Подгорица
    22.2% (24)
    1:1 Ничья
    11.1% (12)
    3:1 Будучность Подгорица
    1.9% (2)
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