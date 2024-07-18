Тур: 1. Стадион: Людски ВРТ. Зрители: 8124
2:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолРепас Ян
32' Желтая карточкаПопов Ивелин
1:1
47' ГолChristian Nwachukwu
1:2
60' ГолУджа Энтони
72' Желтая карточкаУкаки Эхидже
2:2
80' ГолEtienne Beugre
86' Желтая карточкаМинков Николай
88' Желтая карточкаЭто'О Джеймс
90'+6
Ход матча
13'
1:0
32'
47'
60'
72'
80'
2:2
86'
88'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
15
Репас
Ян
20
Репас
Жига
11
Бурле
Редван
72
Иличич
Йосип
10
Баришич
Макс
19
Конт
Антуан
15
Это'О
Джеймс
10
Попов
Ивелин
21
Илиев
Никола
11
Уджа
Энтони
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
- Защитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
11 Бурле РедванПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Niko Grlic
-
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
-
21 Илиев НиколаПолузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
42 Ivaylo Videv
-
88 Alen Korosec
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
История личных встреч
Марибор
Ботев Пловдив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Репас Ян
|1
|0.5
|Сирвис Пиюс
|1
|0.5
|Etienne Beugre
|1
|0.5
|Иличич Йосип
|0
|0
|Бозик Марко
|0
|0
Ботев Пловдив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|2
|1
|Christian Nwachukwu
|1
|0.5
|Илиев Никола
|1
|0.5
|Попов Ивелин
|0
|0
|Перера Антонио
|0
|0
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Репас Ян
|1
|0
|Шоштарич-Карич Свен
|1
|0
|Репас Жига
|1
|0
Ботев Пловдив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минков Николай
|2
|0
|Попов Ивелин
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
|Это'О Джеймс
|1
|0
|Укаки Эхидже
|1
|0
|Christian Nwachukwu
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2
Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0 Марибор - Копер 3:1 Целе - Марибор 1:1 Марибор - Радомлье 1:2
Ботев Пловдив
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2
Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Берое - Ботев Пловдив 0:3 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:0
Результаты матчей
Марибор
Ботев Пловдив
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Марибор
Ботев Пловдив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
|Ботев Пловдив
|Минков Николай
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марибор 2:2 Ботев Пловдив
Исход игры
Марибор
88.6% (101)
Ничья
7.9% (9)
Ботев Пловдив
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
2:1 Марибор
30.7% (35)
2:0 Марибор
26.3% (30)
1:0 Марибор
17.5% (20)
3:1 Марибор
7% (8)
1:1 Ничья
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Ботев Пловдив
1.8% (2)
3:0 Марибор
1.8% (2)
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