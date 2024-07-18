  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 8124
Марибор
2:2
Конец матча
Ботев Пловдив
0'
1:0
13' Гол
Репас Ян
32' Желтая карточка
Попов Ивелин
1:1
47' Гол
Christian Nwachukwu
1:2
60' Гол
Уджа Энтони
72' Желтая карточка
Укаки Эхидже
2:2
80' Гол
Etienne Beugre
86' Желтая карточка
Минков Николай
88' Желтая карточка
Это'О Джеймс
90'+6

Ход матча

13'
Репас Ян
(Иличич Йосип)
1:0
32'
 
Попов Ивелин
46'
 
Christian Nwachukwu
Илиев Никола
47'
1:1
Christian Nwachukwu
(Перера Антонио)
56'
Бозик Марко
Баришич Макс
 
60'
1:2
Уджа Энтони
(Christian Nwachukwu)
63'
Сикошек Грегор
Бурле Редван
 
63'
Etienne Beugre
Репас Жига
 
70'
 
Укаки Эхидже
Акере Самуэль
72'
 
Укаки Эхидже
74'
Niko Grlic
Якупович Арнел
 
80'
Etienne Beugre
(Бозик Марко)
2:2
83'
 
Дьябате Сирики
Попов Ивелин
86'
 
Минков Николай
87'
 
Секулич Мартин
Уджа Энтони
88'
 
Это'О Джеймс

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 114
Марибор 88.6% (101)
X 7.9% (9)
Ботев Пловдив 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
15
Репас
Ян
20
Репас
Жига
11
Бурле
Редван
72
Иличич
Йосип
10
Баришич
Макс
17
Якупович
Арнел
32
Игонен
Матвей
17
Минков
Николай
5
Тамм
Йоонас
19
Конт
Антуан
38
Балояннис
Константинос
15
Это'О
Джеймс
20
Перера
Антонио
7
Акере
Самуэль
10
Попов
Ивелин
21
Илиев
Никола
11
Уджа
Энтони
Марибор
4-2-3-1
Ботев Пловдив
4-2-3-1

История личных встреч

Марибор
Ботев Пловдив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Репас Ян 1 0.5
Сирвис Пиюс 1 0.5
Etienne Beugre 1 0.5
Иличич Йосип 0 0
Бозик Марко 0 0
Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 2 1
Christian Nwachukwu 1 0.5
Илиев Никола 1 0.5
Попов Ивелин 0 0
Перера Антонио 0 0

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Репас Ян 1 0
Шоштарич-Карич Свен 1 0
Репас Жига 1 0
Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минков Николай 2 0
Попов Ивелин 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Это'О Джеймс 1 0
Укаки Эхидже 1 0
Christian Nwachukwu 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2
Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0 Марибор - Копер 3:1 Целе - Марибор 1:1 Марибор - Радомлье 1:2
Ботев Пловдив
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2
Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Берое - Ботев Пловдив 0:3 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:0

Результаты матчей

Марибор
Ботев Пловдив

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Марибор
Ботев Пловдив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Попов Ивелин получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Иличич Йосип сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Репас Ян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Марибор 88.6% (101)
    X 7.9% (9)
    Ботев Пловдив 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Марибор 2:2 Ботев Пловдив онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марибор 2:2 Ботев Пловдив

    Исход игры
    Марибор
    88.6% (101)
    Ничья
    7.9% (9)
    Ботев Пловдив
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (51)
    Меньше
    52.78% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    50.93% (55)
    Нет
    49.07% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Марибор
    30.7% (35)
    2:0 Марибор
    26.3% (30)
    1:0 Марибор
    17.5% (20)
    3:1 Марибор
    7% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Ботев Пловдив
    1.8% (2)
    3:0 Марибор
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный