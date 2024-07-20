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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
ГКС Катовице
1:2
Конец матча
Радомяк Радом
0'
0:1
24' Гол
Роча Леонардо
0:2
37' Гол
Роча Леонардо
53' Желтая карточка
Вагнер да Силва
54' Желтая карточка
Гжесик Ян
65' Желтая карточка
Oskar Repka
82' Желтая карточка
Жордау Бруну
1:2
83' Гол
Мажец Матеуш
89' Желтая карточка
Пеглоу
90' Желтая карточка
Роча Леонардо
90'+5
1
Кудла
Давид
6
Клеменз
Лукаш
4
Arkadiusz
Jedrych
14
Комор
Александер
23
Васьелевски
Марцин
21
Bartosz
Baranowicz
5
Oskar
Repka
16
Grzegorz
Rogala
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
8
Галан
Борха
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
13
Гжесик
Ян
6
Жордау
Бруну
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
27
Вольски
Рафал
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
ГКС Катовице
3-4-3
Радомяк Радом
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мажец Матеуш 1 1
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 2 2
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oskar Repka 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагнер да Силва 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Пеглоу 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Радомяк Радом
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Радомяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2
ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Сосновец - ГКС Катовице 0:4 ГКС Катовице - Подбескидзе 1:0 ГКС Катовице - Подбескидзе 5:0 ЦВКС Ресовия - ГКС Катовице 0:2 ГКС Катовице - Знич Прушкув 3:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3
Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1

Результаты матчей

ГКС Катовице
Радомяк Радом

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Ягеллония Белосток Нене III 1
ГКС Катовице Мажец Матеуш 1
Лехия Гданьск Tomasz Neugebauer 1
Весь список

Топ нарушителей
Радомяк Радом Вагнер да Силва 1
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1
Пуща Неполомице Абрамович Давид 1
Радомяк Радом Жордау Бруну 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Вагнер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Bartosz Baranowicz уходит с поля. Милевски Себастиан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Гжесик Ян сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
    • 24'
      Пеглоу сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГКС Катовице 1:2 Радомяк Радом онлайн

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