  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 18743 Главный судья: Щербович Марцин
Погонь Щецин
3:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
9' Желтая карточка
Hubert Zwozny
9' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
33' Желтая карточка
Milosz Strzebonski
1:0
35' Гол
Кулурис Эфтимос
2:0
47' Пенальти
Кулурис Эфтимос
70' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
3:0
84' Гол
Kacper Lukasiak
90'+4
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
10
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Дзеконски
Ксавье
37
Hubert
Zwozny
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
3
Konrad
Matuszewski
18
Хофмейстер
Йоав
7
Dawid
Blanik
10
Shuma
Nagamatsu
13
Milosz
Strzebonski
17
Форнальчик
Мариуш
9
Шикавка
Евгений
Погонь Щецин
4-1-4-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Корона Кельце

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГА
3:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Среднее время на гол

61
110

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

58
86

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 (1) 2
Kacper Lukasiak 1 1
Кутрис Леонардо 0 0
Бичахчян Ваан 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Hubert Zwozny 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3
Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3

Результаты матчей

Погонь Щецин
Корона Кельце

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Ягеллония Белосток Нене III 1
ГКС Катовице Мажец Матеуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Радомяк Радом Вагнер да Силва 1
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 1
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1
Пуща Неполомице Абрамович Давид 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Кутрис Леонардо сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
    • 33'
      Milosz Strzebonski получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Hubert Zwozny получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный