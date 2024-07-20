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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Легия
2:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
52' Красная карточка
Налепа Михал
60' Желтая карточка
Jan Ziolkowski
1:0
86' Гол
Августиняк Рафал
2:0
90' Гол
Лима Лукас
90'+7
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
24
Jan
Ziolkowski
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
5
Гонсалвеш
Клод
25
Морисита
Рёя
67
Капустка
Бартош
82
Лима
Лукас
II
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
1
Бурич
Ясмин
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Легия
3-3-2-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Заглембе Любин

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

34 матча

61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.8%
26.5%
14.7%
20 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

2
2.06

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

52
49

Голов в среднем за матч

1.53
1.44

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

58
62

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас II 1 1
Августиняк Рафал 1 1
Вшолек Павел 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Ziolkowski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 0 1

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0
Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3
Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1

Результаты матчей

Легия
Заглембе Любин

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Легия
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Ягеллония Белосток Нене III 1
Легия Лима Лукас II 1
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Радомяк Радом Вагнер да Силва 1
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 1
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      ГОООООЛ Легия забивает
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