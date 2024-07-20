Тур: 1. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Ласык Петр
2:0
Конец матча
0'
52' Красная карточкаНалепа Михал
60' Желтая карточкаJan Ziolkowski
1:0
86' ГолАвгустиняк Рафал
2:0
90' ГолЛима Лукас
90'+7
Ход матча
52'
60'
86'
1:0
90'
2:0
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
35 Filip Kocaba
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Легия
Заглембе Любин
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.8%
26.5%
14.7%
20 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
2
2.06
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
52
49
Голов в среднем за матч
1.53
1.44
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
58
62
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас II
|1
|1
|Августиняк Рафал
|1
|1
|Вшолек Павел
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Ziolkowski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|0
|1
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0
Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3
Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1
Результаты матчей
Легия
Заглембе Любин
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Легия
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|2
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Ягеллония Белосток
|Нене III
|1
|Легия
|Лима Лукас II
|1
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1
|Радомяк Радом
|Вагнер да Силва
|1
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|1
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1