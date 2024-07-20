Тур: 15. Стадион: Акер. Зрители: 7564 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
1:0
20' ГолЛовик Матиас
1:1
22' ГолHaakon Hoseth
1:2
34' ГолAyoub Aleesami
57' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
2:2
65' ГолЭйкрем Магнус
77' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
2:3
84' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
90' Желтая карточкаАмин Нури
90' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
90'+10
Ход матча
20'
1:0
22'
1:1
34'
1:2
57'
65'
2:2
77'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
604 Количество передач 413
-
60 Владение мячом, % 40
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мольде
КФУМ Осло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|8
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|8
|0.5
|Ловик Матиас
|4
|0.25
|Хестад Эйрик
|3
|0.19
|Стеневик Халлдор
|2
|0.13
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Оланаре Аарон
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.06
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7
|0.47
|Носа Даль Петтер
|5
|0.33
|Simen Hestnes
|2
|0.13
|Haakon Hoseth
|2
|0.13
|Robin Rasch
|1
|0.07
|Алеесами Хайтам
|1
|0.07
|Ayoub Aleesami
|1
|0.07
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.07
|Momodou Lion Njie
|1
|0.07
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.07
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|4
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
4
Мольде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
11
4
Мольде
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
КФУМ Осло
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
22
8
Голы по времени матча
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
3
43%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
12%
1
4%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
6
18%
6
26%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
9
27%
5
22%
61-75
3
9%
4
17%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0
Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2
КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1
Результаты матчей
Мольде
КФУМ Осло
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мольде
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
16
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
53
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
115
69
412
312
214
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7 (4)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3