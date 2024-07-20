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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 7564 Главный судья: Крингстад Сигурд
Мольде
2:3
Конец матча
КФУМ Осло
0'
1:0
20' Гол
Ловик Матиас
1:1
22' Гол
Haakon Hoseth
1:2
34' Гол
Ayoub Aleesami
57' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
2:2
65' Гол
Эйкрем Магнус
77' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
2:3
84' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
90' Желтая карточка
Амин Нури
90' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
90'+10

Ход матча

20'
Ловик Матиас
(Линнес Мартин)
1:0
22'
1:1
Haakon Hoseth
(David Hickson)
34'
1:2
Ayoub Aleesami
(Robin Rasch)
46'
David Hickson
Амундсен Исак
 
46'
Стеневик Халлдор
Jonas Lange Hjorth
 
57'
Брейвик Эмиль
 
59'
 
Teodor Berg Haltvik
Нджиэ Мусса
62'
Хёуген Кристоффер
Хестад Эйрик
 
65'
Эйкрем Магнус
(Линнес Мартин)
2:2
70'
 
Remi Svindland
Носа Даль Петтер
77'
Дели Матс Мёллер
 
84'
2:3
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Teodor Berg Haltvik)
86'
 
Амин Нури
Haakon Hoseth
86'
 
Sverre Hakami Sandal
Robin Rasch
90'
Лунд Йенсен Вальдемар
Брейвик Эмиль
 
90'
Нихейм Густав
Хагельскьер Андерс
 
90'
 
Амин Нури
90'
Хёуген Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 604 Количество передач 413
  • 60 Владение мячом, % 40
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
5
Хестад
Эйрик
1
Emil
Oedegaard
4
Momodou
Lion
Njie
3
Ayoub
Aleesami
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
10
Нджиэ
Мусса
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
Мольде
3-5-2
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Мольде
КФУМ Осло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:2
2ЙД
4:0
2ЙД
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 8 0.5
Эриксен Кристиан I 8 0.5
Ловик Матиас 4 0.25
Хестад Эйрик 3 0.19
Стеневик Халлдор 2 0.13
Гульбрандсен Фредрик 2 0.13
Хёуген Кристоффер 1 0.06
Оланаре Аарон 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.06
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 7 0.47
Носа Даль Петтер 5 0.33
Simen Hestnes 2 0.13
Haakon Hoseth 2 0.13
Robin Rasch 1 0.07
Алеесами Хайтам 1 0.07
Ayoub Aleesami 1 0.07
Mame Mor Ndiaye 1 0.07
Momodou Lion Njie 1 0.07
Remi Svindland 1 (1) 0.07
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 4 0
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Albert Posiadala 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Robin Rasch 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Мольде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
4
Мольде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

11
4
Мольде
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
КФУМ Осло
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

22
8

Голы по времени матча

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
3
43%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
12%
1
4%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
6
18%
6
26%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
9
27%
5
22%
61-75
3
9%
4
17%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0
Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2
КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1

Результаты матчей

Мольде
КФУМ Осло

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Мольде
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
1
6
2
7
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
11
5
1.5
6
9
4
12
2.5
3
12
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
КФУМ Осло
 15 5 6 4 22 - 22 21
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
9.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
10.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
11.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Хёугесунн
 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 15 4 2 9 17 - 24 14
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
13.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Robin Rasch сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О О О Л - Ayoub Aleesami из команды КФУМ Осло с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 23'
      David Hickson Gyedu сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Haakon Hoseth забивает с правой ноги!
    • 20'
      Брейвик Эмиль сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Ловик Матиас из команды Мольде.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мольде 2:3 КФУМ Осло онлайн

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