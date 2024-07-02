  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 13.
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Второй тайм: 78'
Коринтианс
0'
33' Желтая карточка
Raniele
37' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
43' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
1:0
53' Гол
Вейга Рафаэль
2:0
57' Гол
Витор Нуньеш
63' Желтая карточка
Гарро Родриго
63' Красная карточка
Вейга Рафаэль
70' Желтая карточка
Менино Габриэль
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
34
Kaiky
Naves
44
Витор
Нуньеш
22
Пикерес
Хоакин
35
Фабиньо
Энрике
8
Рафаэл
Жозе
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
25
Менино
Габриэль
42
Лопес
Хосе
Мануэль
32
Донелли
Матеус
35
Leonardo
Mana
25
Кака
II
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
9
Алберто
Юри
19
Gustavo
Mosquito
Палмейрас Сан-Паулу
4-5-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед

50 матчей

36%
32%
32%
18 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

30%
42%
28%
15 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
16 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПА
2:2
СA
0:0
СA
2:1
ПА
2:2
СA
0:1
СA
3:0
ПА
2:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
0:2
ПА
2:2
СA
4:0
СA
0:2
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
СA
3:2
СA
0:2
ПА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
ПА
1:0
СA
3:3
СA
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
БСА
1:1
БСА
2:0
П
1:1
П
2:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
CP
1:1
CP
0:1
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:0
СA
2:2
СA
0:3
CP
0:1

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.04

Среднее время на гол

72
86

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

0.92
1.08

Среднее время на гол

97
83

Всего голов

54
53

Голов в среднем за матч

1.08
1.06

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

83
84

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 3 (1) 0.23
Вейга Рафаэль 2 0.15
Лопес Хосе Мануэль 2 0.15
Рони III 2 0.15
Лазаро 2 0.15
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.15
Гомес Густаво 1 (1) 0.08
Майке Роша 1 0.08
Морено Анибал 1 0.08
Риос Ричард 1 0.08
Витор Нуньеш 1 0.08
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 2 0.15
Кака II 2 0.15
Gustavo Mosquito 1 0.08
Коронадо Игор 1 0.08
Биду 1 0.08
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Рони III 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Морено Анибал 3 0
Эндрик II 3 0
Менино Габриэль 3 0
Вейга Рафаэль 1 1
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Эстевао 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 5 0
Raniele 4 0
Алберто Юри 3 0
Мигель Карлос 3 0
Энрике Густаво 1 1
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Котулио Матеус 2 0
Bidon Breno 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Раул Педро 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
7
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
71%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
1
6%
5
45%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 8 3 2 22 - 12 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 13 8 2 3 18 - 9 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Байя
 13 7 3 3 21 - 16 24
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 4 3 16 - 10 22
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 20 - 15 21
7.
Крузейро
 12 6 2 4 16 - 16 20
8.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 13 - 12 20
9.
Ред Булл Брагантино
 13 5 4 4 17 - 15 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 10 - 8 18
11.
Атлетико Минейро
 12 4 6 2 18 - 16 18
12.
Жувентуде
 12 4 4 4 15 - 17 16
13.
Крисьюма
 11 3 4 4 18 - 19 13
14.
Куяба
 13 3 4 6 14 - 17 13
15.
Витория
 13 3 3 7 14 - 20 12
16.
Васко да Гама
 13 3 2 8 13 - 25 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Гремио
 11 3 1 7 8 - 12 10
19.
Коринтианс
 0:2 13 1 6 6 9 - 15 9
20.
Флуминенсе
 13 1 3 9 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 6 6 0 0 11 - 3 18
2.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
4.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
9.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Васко да Гама
 7 3 2 2 10 - 14 11
12.
Гремио
 6 3 0 3 5 - 5 9
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
14.
Коринтианс
 0:2 6 1 4 1 6 - 4 7
15.
Атлетико Минейро
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Крисьюма
 6 1 3 2 9 - 12 6
18.
Куяба
 7 1 3 3 6 - 7 6
19.
Флуминенсе
 7 1 3 3 8 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Фламенго
 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 1 2 5 - 4 10
6.
Атлетико Гойаненсе
 7 2 3 2 6 - 5 9
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Витория
 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Крузейро
 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Жувентуде
 6 0 2 4 6 - 14 2
17.
Коринтианс
 0:2 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5 (1)
Байя Стум Эвералдо 5 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • 57'
    Г О О О О Л - Витор Нуньеш бьет в цель!
  • 53'
    Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Рафаэл Жозе уходит с поля. Жонатан Луис выходит вместо него
  • 43'
    Рафаэл Жозе получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Фабиньо Энрике получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • 33'
      Раниэле получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Палмейрас Сан-Паулу.
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    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Коринтианс
    1.95
    7.00
    7.00
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