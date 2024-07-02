Тур: 13.
2:0
Второй тайм: 78'
0'
33' Желтая карточкаRaniele
37' Желтая карточкаФабиньо Энрике
43' Желтая карточкаРафаэл Жозе
1:0
53' ГолВейга Рафаэль
2:0
57' ГолВитор Нуньеш
63' Желтая карточкаГарро Родриго
63' Красная карточкаВейга Рафаэль
70' Желтая карточкаМенино Габриэль
Ход матча
33'
37'
43'
53'
1:0
57'
2:0
63'
63'
67'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Kaiky
Naves
44
Витор
Нуньеш
41
Эстевао
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
7 Дуду
-
-
-
-
57 Луиджи
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
40 Felipe Longo
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед
50 матчей
36%
32%
32%
18 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
30%
42%
28%
15 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
16 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.04
Среднее время на гол
72
86
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Среднее время на гол
97
83
Всего голов
54
53
Голов в среднем за матч
1.08
1.06
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
83
84
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|3 (1)
|0.23
|Вейга Рафаэль
|2
|0.15
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.15
|Рони III
|2
|0.15
|Лазаро
|2
|0.15
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.15
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.08
|Морено Анибал
|1
|0.08
|Риос Ричард
|1
|0.08
|Витор Нуньеш
|1
|0.08
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|2
|0.15
|Кака II
|2
|0.15
|Gustavo Mosquito
|1
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.08
|Биду
|1
|0.08
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|5
|0
|Raniele
|4
|0
|Алберто Юри
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Энрике Густаво
|1
|1
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Bidon Breno
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
7
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
71%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
1
6%
5
45%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
66
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 12
|27
|2.
|2:0
|13
|8
|2
|3
|18 - 9
|26
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|21 - 16
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|12
|5
|5
|2
|13 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|10 - 8
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|18 - 16
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|13.
|11
|3
|4
|4
|18 - 19
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|8 - 12
|10
|19.
|0:2
|13
|1
|6
|6
|9 - 15
|9
|20.
|13
|1
|3
|9
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|12.
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|14.
|0:2
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|17.
|0:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6