Тур: 13.
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаRaniele
37' Желтая карточкаФабиньо Энрике
43' Желтая карточкаРафаэл Жозе
1:0
53' ГолФабиньо Энрике
2:0
57' ГолВитор Нуньеш
64' Красная карточкаВейга Рафаэль
64' Желтая карточкаГарро Родриго
70' Желтая карточкаМенино Габриэль
83' Желтая карточкаАбел Феррейра
83' Желтая карточкаBidon Breno
90' Желтая карточкаЭнрике Густаво
90'+8
Ход матча
34'
37'
43'
53'
1:0
57'
2:0
64'
64'
67'
70'
78'
80'
83'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Kaiky
Naves
44
Витор
Нуньеш
41
Эстевао
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
7 Дуду
-
-
-
-
57 Луиджи
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
40 Felipe Longo
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед
50 матчей
36%
32%
32%
18 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
30%
42%
28%
15 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
16 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.04
Среднее время на гол
72
86
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Среднее время на гол
97
83
Всего голов
54
53
Голов в среднем за матч
1.08
1.06
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
83
84
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|3 (1)
|0.23
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.15
|Рони III
|2
|0.15
|Лазаро
|2
|0.15
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.15
|Вейга Рафаэль
|1
|0.08
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.08
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.08
|Морено Анибал
|1
|0.08
|Риос Ричард
|1
|0.08
|Витор Нуньеш
|1
|0.08
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|2
|0.15
|Кака II
|2
|0.15
|Gustavo Mosquito
|1
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.08
|Биду
|1
|0.08
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|5
|0
|Raniele
|4
|0
|Энрике Густаво
|2
|1
|Алберто Юри
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
7
Палмейрас Сан-Паулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
71%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
11
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
5
45%
31-45
7
37%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
5
38%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
33
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
58
76
310
211
112
112
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|5 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6