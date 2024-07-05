  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Байя
2:0
Конец матча
Жувентуде
0'
24' Желтая карточка
Jadson III
45' Желтая карточка
Жилберто IV
52' Желтая карточка
Marcos Ze
1:0
59' Гол
Thaciano
2:0
68' Гол
Соуза Коули
90' Желтая карточка
Peixoto
90'+6
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
7
Erick
Farias
Байя
4-4-2
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Байя
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
4:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 5 (1) 0.36
Thaciano 4 0.29
Gabriel Teixeira 3 0.21
Эступиньян Оскар 3 0.21
Соуза Коули 2 0.14
Александр Кайо 2 0.14
Лукас Жан 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.07
Рибейро Эвертон 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 4 0.31
Vicente Jean Carlos 3 0.23
Mandaca 2 0.15
Jadson III 1 0.08
Эвертон 1 0.08
Erick Farias 1 0.08
Rodrigo Sam 1 0.08
Danilo Boza 1 0.08
Арруда Эрик 1 0.08
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Лукас Хуан 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 4 0
Thaciano 4 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Лукас Жан 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Rezende2 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Caique 4 0
Marcos Ze 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Барбоза Лукас 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Peixoto 1 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Русшел Алан 1 0
Жилберто IV 1 0
Danilo Boza 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
9
Байя
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
67%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Пропущено

3
16
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
67%
3
19%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

23
15
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
4%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
7
30%
4
27%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1
Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0

Результаты матчей

Байя
Жувентуде

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
4
1 раз 7%
1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байя
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
3
10
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 8 3 3 20 - 11 27
4.
Байя
 14 8 3 3 23 - 16 27
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 4 3 11 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 2:2 14 3 4 7 16 - 22 13
17.
Гремио
 12 3 2 7 10 - 14 11
18.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
19.
Коринтианс
 2:2 14 1 7 6 11 - 17 10
20.
Флуминенсе
 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 2:2 7 1 5 1 8 - 6 8
16.
Витория
 2:2 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Витория
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
13.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Коринтианс
 2:2 7 0 2 5 3 - 11 2
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
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      Ze Marcos получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Жилберто IV получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Жадсон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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