Тур: 14.
0'
24' Желтая карточкаJadson III
45' Желтая карточкаЖилберто IV
52' Желтая карточкаMarcos Ze
1:0
59' ГолThaciano
2:0
68' ГолСоуза Коули
90' Желтая карточкаPeixoto
90'+6
Ход матча
24'
45'
52'
59'
1:0
66'
68'
2:0
74'
74'
90'
16
Thaciano
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Yago I
-
-
66 Ryan Santos
-
-
5 Rezende2
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 АбнерЗащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Peixoto
-
44 Mandaca
-
29 Ruan
-
19 Bill2
-
-
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Байя
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.36
|Thaciano
|4
|0.29
|Gabriel Teixeira
|3
|0.21
|Эступиньян Оскар
|3
|0.21
|Соуза Коули
|2
|0.14
|Александр Кайо
|2
|0.14
|Лукас Жан
|1
|0.07
|Ademir Santos
|1
|0.07
|Жилберто Жуниор
|1
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.07
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|4
|0.31
|Vicente Jean Carlos
|3
|0.23
|Mandaca
|2
|0.15
|Jadson III
|1
|0.08
|Эвертон
|1
|0.08
|Erick Farias
|1
|0.08
|Rodrigo Sam
|1
|0.08
|Danilo Boza
|1
|0.08
|Арруда Эрик
|1
|0.08
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Лукас Хуан
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|6
|1
|Caique
|4
|0
|Marcos Ze
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Барбоза Лукас
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Русшел Алан
|1
|0
|Жилберто IV
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
9
Байя
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
67%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Пропущено
3
16
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
67%
3
19%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
23
15
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
4%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
7
30%
4
27%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1
Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0
Результаты матчей
Байя
Жувентуде
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
4
1 раз 7%
1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байя
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
310
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 11
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|11 - 9
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|16.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|18.
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|19.
|2:2
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|20.
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|15.
|2:2
|7
|1
|5
|1
|8 - 6
|8
|16.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|2:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6