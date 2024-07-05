  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
35' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
39' Желтая карточка
Карлос Антонио
0:1
40' Гол
Igor Gomes
42' Желтая карточка
Диого
45' Желтая карточка
Вандерсон
1:1
45' Гол
Гансо Пауло
54' Желтая карточка
Gustavo Alves
60' Желтая карточка
Аларио Лукас
64' Желтая карточка
Тьяго Сантос
77' Желтая карточка
Патрик Алан
87' Желтая карточка
Ренан Роберт
90' Желтая карточка
Коста Дуглас
90' Желтая карточка
Андре
90'+10
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
5
Александр
Гомес
II
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
11
Кено
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
3
Igor
Gomes
5
Фернандо
Режес
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
47
Gustavo
Alves
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
31
Аларио
Лукас
Флуминенсе
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1

История личных встреч

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

37 матчей

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.2%
56.8%
27%
6 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:0
КЛ
1:2
КЛ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
100

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.22

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.21
Кано Херман 2 0.14
Лима II 2 0.14
Марсело Виера 1 (1) 0.07
Аугусто Ренато 1 0.07
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 6 0.5
Энрике Бруно 1 0.08
Борре Рафаэль 1 0.08
Фернандо Режес 1 0.08
Мальо Уго 1 0.08
Патрик Алан 1 0.08
Витао 1 0.08
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Мело Фелипе 2 1
Диого VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Ариас Джон 1 0
Gabriel Martinelli III 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларио Лукас 4 0
Меркадо Габриэль 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Фернандо Режес 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Мальо Уго 2 0
Патрик Алан 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Флуминенсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

0
4
Флуминенсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
4
0 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

22
8
6 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
6
27%
2
25%
61-75
6
27%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
10
1.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 8 3 3 20 - 11 27
4.
Байя
 14 8 3 3 23 - 16 27
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 4 3 11 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 2:2 14 3 4 7 16 - 22 13
17.
Гремио
 12 3 2 7 10 - 14 11
18.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
19.
Коринтианс
 2:2 14 1 7 6 11 - 17 10
20.
Флуминенсе
 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 2:2 7 1 5 1 8 - 6 8
16.
Витория
 2:2 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Витория
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
13.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Коринтианс
 2:2 7 0 2 5 3 - 11 2
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Gustavo Alves уходит с поля. Гомес Бруно выходит вместо него
    • 54'
      Gustavo Alves получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Андре сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Гансо Пауло бьет в цель!
    • 47'
      Вандерсон получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Диого VII получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Г О О О О Л - Игорь Гомес бьет в цель!
    • 39'
      Карлос Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Мартинелли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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