Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
39' Желтая карточкаКарлос Антонио
0:1
40' ГолIgor Gomes
42' Желтая карточкаДиого
45' Желтая карточкаВандерсон
1:1
45' ГолГансо Пауло
54' Желтая карточкаGustavo Alves
60' Желтая карточкаАларио Лукас
64' Желтая карточкаТьяго Сантос
77' Желтая карточкаПатрик Алан
87' Желтая карточкаРенан Роберт
90' Желтая карточкаКоста Дуглас
90' Желтая карточкаАндре
90'+10
Ход матча
39'
40'
0:1
42'
45'
45'
1:1
54'
60'
64'
71'
77'
83'
85'
87'
90'
90'
29
Тьяго
Сантос
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
11
Кено
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
31
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
-
19 Кауан Элиас
-
-
-
46 Lucas Justen
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
24 Anthoni
-
41 Matheus Dias
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
37 матчей
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.2%
56.8%
27%
6 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
100
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.32
1.22
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.21
|Кано Херман
|2
|0.14
|Лима II
|2
|0.14
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.07
|Аугусто Ренато
|1
|0.07
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|6
|0.5
|Энрике Бруно
|1
|0.08
|Борре Рафаэль
|1
|0.08
|Фернандо Режес
|1
|0.08
|Мальо Уго
|1
|0.08
|Патрик Алан
|1
|0.08
|Витао
|1
|0.08
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Мело Фелипе
|2
|1
|Диого VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Gabriel Martinelli III
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аларио Лукас
|4
|0
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Флуминенсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
0
4
Флуминенсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
4
0 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
22
8
6 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
6
27%
2
25%
61-75
6
27%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
34
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
92
310
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 11
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|11 - 9
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|16.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|18.
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|19.
|2:2
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|20.
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|15.
|2:2
|7
|1
|5
|1
|8 - 6
|8
|16.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|2:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6