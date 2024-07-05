Тур: 14.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
20' Желтая карточкаКоронадо Игор
1:0
26' ГолГарро Родриго
1:1
37' ГолАлеррандро
2:1
43' ГолГарро Родриго
45' Желтая карточкаАлберто Юри
59' Желтая карточкаКака II
73' Желтая карточкаЭнрике Густаво
2:2
86' ПенальтиАлеррандро
90' Желтая карточкаДуду Эдуардо
Ход матча
20'
26'
1:0
37'
1:1
43'
2:1
45'
59'
71'
73'
83'
83'
86'
2:2
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
97
Lepu
8
Luan5
29
Willian
VI
10
Мота
Жеан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
31 KaykeНападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
-
40 Felipe Longo
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Raphael Laruccia
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
-
21 Дуду ЭдуардоПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Reynaldo2
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Коринтианс
Витория
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Среднее время на гол
102
120
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.29
|Гарро Родриго
|2
|0.14
|Алберто Юри
|2
|0.14
|Кака II
|2
|0.14
|Gustavo Mosquito
|1
|0.07
|Коронадо Игор
|1
|0.07
|Биду
|1
|0.07
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.36
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.14
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.14
|Алеррандро
|1
|0.07
|Мота Жеан
|1
|0.07
|Erick Castillo
|1
|0.07
|Иури Фрейтас
|1
|0.07
|Janderson
|1
|0.07
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Jose Hugo
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|5
|0
|Энрике Густаво
|3
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Raniele
|4
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Коронадо Игор
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|5
|0
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Luan5
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Витория
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Коринтианс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
8
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Витория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
71%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
5
38%
6
29%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0
Витория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Витория
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
94
310
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 11
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|11 - 9
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|16.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|18.
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|19.
|2:2
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|20.
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|15.
|2:2
|7
|1
|5
|1
|8 - 6
|8
|16.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|12.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|2:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6