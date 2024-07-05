  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 14.
Коринтианс
2:2
Второй тайм: 90+'
Витория
0'
20' Желтая карточка
Коронадо Игор
1:0
26' Гол
Гарро Родриго
1:1
37' Гол
Алеррандро
2:1
43' Гол
Гарро Родриго
45' Желтая карточка
Алберто Юри
59' Желтая карточка
Кака II
73' Желтая карточка
Энрике Густаво
2:2
86' Пенальти
Алеррандро
90' Желтая карточка
Дуду Эдуардо
90' Желтая карточка
32
Донелли
Матеус
2
Котулио
Матеус
25
Кака
II
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
14
Raniele
77
Коронадо
Игор
10
Гарро
Родриго
16
Энрике
Педро
XI
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
15
Caio
Vinicius2
4
Wagner
Leonardo
14
Patric
Calmon
8
Luan5
29
Willian
VI
10
Мота
Жеан
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
16
Эстевес
Лукас
Коринтианс
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Витория

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
К
3:1
К
0:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:1
БСА
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Среднее время на гол

102
120

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.29
Гарро Родриго 2 0.14
Алберто Юри 2 0.14
Кака II 2 0.14
Gustavo Mosquito 1 0.07
Коронадо Игор 1 0.07
Биду 1 0.07
Hugo Farias 0 0
Энрике Педро XI 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.36
Nascimento Leite Matheus II 2 0.14
Wagner Leonardo 2 (1) 0.14
Алеррандро 1 0.07
Мота Жеан 1 0.07
Erick Castillo 1 0.07
Иури Фрейтас 1 0.07
Janderson 1 0.07
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Jose Hugo 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 5 0
Энрике Густаво 3 1
Алберто Юри 4 0
Raniele 4 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Кака II 2 0
Коронадо Игор 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Раул Педро 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 5 0
Дуду Эдуардо 3 1
Андраде Лео 3 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Luan5 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Jose Hugo 1 0
Тиаго Карпини 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Витория
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Коринтианс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
8
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Витория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
71%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
5
38%
6
29%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0
Витория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2
Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Витория

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 9 3 2 26 - 14 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 8 3 3 20 - 11 27
4.
Байя
 14 8 3 3 23 - 16 27
5.
Сан-Паулу
 14 7 3 4 22 - 16 24
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 14 6 4 4 20 - 16 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 4 3 11 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 14 3 4 7 15 - 19 13
16.
Витория
 2:2 14 3 4 7 16 - 22 13
17.
Гремио
 12 3 2 7 10 - 14 11
18.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
19.
Коринтианс
 2:2 14 1 7 6 11 - 17 10
20.
Флуминенсе
 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 6 5 0 1 10 - 6 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
11.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 10 - 6 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
15.
Коринтианс
 2:2 7 1 5 1 8 - 6 8
16.
Витория
 2:2 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Куяба
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 3 3 8 - 9 6
12.
Витория
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
13.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Коринтианс
 2:2 7 0 2 5 3 - 11 2
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 52'
      Алберто Юри получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
    • 37'
      Matheusinho сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
    • 31'
      Кайо Винисиус уходит с поля. Raul Caceres выходит вместо него
    • 26'
      Энрике Педро XI сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
    • 20'
      Коронадо Игор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Коринтианс.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коринтианс
    Ничья
    Витория
    1.85
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    5.70
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    4.70
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