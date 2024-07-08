Тур: 15.
0'
1:0
31' ПенальтиАлеррандро
2:0
37' ГолЭстевес Лукас
41' Желтая карточкаWalisson
2:1
43' ГолMatheus XV
51' Желтая карточкаGustavo Barreto
86' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus II
90'+10
Ход матча
31'
1:0
37'
2:0
41'
43'
2:1
46'
51'
61'
75'
27
Raul
Caceres
97
Lepu
8
Luan5
29
Willian
VI
39
Janderson
33
Walisson
6
Роналд
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
-
40 Reynaldo2
-
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 NewtonПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
-
-
23 Eder1
-
30 Mateo Barcia
-
41 Erick Garcia
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Витория
Крисьюма
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.33
|Алеррандро
|3 (2)
|0.2
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.13
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.13
|Эстевес Лукас
|1
|0.07
|Мота Жеан
|1
|0.07
|Erick Castillo
|1
|0.07
|Иури Фрейтас
|1
|0.07
|Janderson
|1
|0.07
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Jose Hugo
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|4
|0.31
|Кайке Артур
|3
|0.23
|Боласье Янник
|2
|0.15
|Gustavo Barreto
|2
|0.15
|Fellipe Mateus
|2
|0.15
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.08
|Marcelo Hermes
|1
|0.08
|Newton
|1
|0.08
|Трауко Мигель
|1
|0.08
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.08
|Renato Kayzer
|1
|0.08
|Higor Meritao
|1
|0.08
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Аллано Лима
|3
|1
|Rodrigo Fagundes
|4
|0
|Eder1
|4
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Gustavo Barreto
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Newton
|1
|0
|Walisson
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Результаты матчей
Витория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
4
Витория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
2
7
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Крисьюма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
5
42%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
24%
5
24%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1
Крисьюма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1
Результаты матчей
Витория
Крисьюма
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Витория
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
510
58
114
112
114
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|3.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|6.
|15
|7
|4
|4
|19 - 13
|25
|7.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|8.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|20 - 21
|18
|13.
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|14.
|13
|4
|4
|5
|20 - 21
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 24
|15
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|18.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|8.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|9.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6