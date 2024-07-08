  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Витория
2:1
Конец матча
Крисьюма
0'
1:0
31' Пенальти
Алеррандро
2:0
37' Гол
Эстевес Лукас
41' Желтая карточка
Walisson
2:1
43' Гол
Matheus XV
51' Желтая карточка
Gustavo Barreto
86' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus II
90'+10
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
97
Lepu
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
39
Janderson
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
33
Walisson
14
Трауко
Мигель
88
Gustavo
Barreto
6
Роналд
17
Matheus
XV
22
Marcelo
Hermes
45
Кайке
Артур
11
Боласье
Янник
Витория
4-3-3
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Витория
Крисьюма

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
БСА
3:1
БСА
1:3
БСА
1:1
БСА
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.33
Алеррандро 3 (2) 0.2
Nascimento Leite Matheus II 2 0.13
Wagner Leonardo 2 (1) 0.13
Эстевес Лукас 1 0.07
Мота Жеан 1 0.07
Erick Castillo 1 0.07
Иури Фрейтас 1 0.07
Janderson 1 0.07
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Jose Hugo 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 4 0.31
Кайке Артур 3 0.23
Боласье Янник 2 0.15
Gustavo Barreto 2 0.15
Fellipe Mateus 2 0.15
Клаудиньо Родригес 1 0.08
Marcelo Hermes 1 0.08
Newton 1 0.08
Трауко Мигель 1 0.08
Фигейреду Тобиаш 1 0.08
Renato Kayzer 1 0.08
Higor Meritao 1 0.08
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Wagner Leonardo 2 1
Андраде Лео 3 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Camutanga 1 1
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Luan5 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Jose Hugo 1 0
Тиаго Карпини 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Аллано Лима 3 1
Rodrigo Fagundes 4 0
Eder1 4 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Роналд 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Gustavo Barreto 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Newton 1 0
Walisson 1 0
Alisson III 1 0
Fellipe Mateus 1 0

Результаты матчей

Витория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
4
Витория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

2
7
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Крисьюма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
5
42%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
24%
5
24%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1
Крисьюма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1

Результаты матчей

Витория
Крисьюма

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Витория
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
5
8
1
14
2.5
1
12
1
14
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 9 3 3 22 - 11 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 15 9 3 3 24 - 14 30
4.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
5.
Байя
 15 8 3 4 23 - 18 27
6.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 4 4 19 - 13 25
7.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
8.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 0:1 14 4 6 4 20 - 21 18
13.
Васко да Гама
 15 5 2 8 17 - 26 17
14.
Крисьюма
 13 4 4 5 20 - 21 16
15.
Витория
 15 4 3 8 18 - 24 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
18.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 5 8 13 - 21 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 1 2 11 - 5 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
11.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Витория
 8 3 1 4 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 0:1 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Атлетико Минейро
 0:1 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
12.
Байя
 8 1 3 4 10 - 15 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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