  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 44'
Васко да Гама
0'
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Васко да Гама
1.75
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4.10
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7.52
Все Коэффициенты
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
16
Бустос
Фабрисио
3
Igor
Gomes
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
15
Гомес
Бруно
7
Hyoran
10
Патрик
Алан
48
Lucca
Drummond
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
32
Рохас
Роберт
3
Leo
XV
66
Леандриньо
20
Сфорца
Хуан
85
Mateus
Cocao
98
JP
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
31
Росси
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
6:0
СA
1:1
БСА
3:1
БСА
5:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.3
1.27

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.73
0.6

Среднее время на гол

52
150

Всего голов

42
20

Голов в среднем за матч

2
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
94

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.31
Энрике Бруно 2 0.15
Борре Рафаэль 1 0.08
Igor Gomes 1 0.08
Фернандо Режес 1 0.08
Мальо Уго 1 0.08
Патрик Алан 1 0.08
Витао 1 0.08
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 6 0.4
David VI 2 0.13
Mateus Cocao 2 0.13
Леандриньо 1 0.07
Майкон Перейра 1 0.07
Henrique Paulo 1 0.07
Guilherme Estrella 1 0.07
Lucas Piton 0 0
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Адсон 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
JP 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларио Лукас 4 0
Меркадо Габриэль 4 0
Фернандо Режес 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Патрик Алан 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 4 1
Hugo Moura 3 1
Луис Виктор 2 1
Victor X 2 1
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Mateus Cocao 3 0
Росси 2 0
Lucas Piton 2 0
Адсон 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Leo XV 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Henrique Paulo 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Васко да Гама
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

5
10
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Васко да Гама
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

9
26
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
11%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
2
22%
6
23%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
3
33%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
5
1
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 8 4 3 20 - 11 28
3.
Байя
 0:0 15 8 4 3 23 - 16 28
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 5 4 17 - 12 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 5 5 3 11 - 9 20
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
13.
Крисьюма
 0:0 13 4 5 4 19 - 19 17
14.
Васко да Гама
 0:0 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
16.
Витория
 0:0 15 3 4 8 16 - 23 13
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 2 6 7 12 - 19 12
18.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
19.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 0:0 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
6.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
7.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 9 - 5 14
10.
Васко да Гама
 0:0 8 4 2 2 12 - 14 14
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
15.
Крисьюма
 0:0 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Витория
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
9.
Крисьюма
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Байя
 0:0 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
17.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
18.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
19.
Васко да Гама
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Васко да Гама
1.75
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4.10
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7.52
Все Коэффициенты
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Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
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