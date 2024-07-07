Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 44'
0'
40
Ромуло
15
Гомес
Бруно
7
Hyoran
10
Патрик
Алан
32
Рохас
Роберт
3
Leo
XV
66
Леандриньо
20
Сфорца
Хуан
85
Mateus
Cocao
98
JP
28
Адсон
31
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
41 Matheus Dias
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
98 JPПолузащитник
-
28 АдсонНападающий
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
- Запасные игроки
-
37 Кастро ПаблоЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
-
72 Бруно ЛопесНападающий
-
33 Lyncon
-
-
23 Jose Gabriel
-
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.3
1.27
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.73
0.6
Среднее время на гол
52
150
Всего голов
42
20
Голов в среднем за матч
2
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
94
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.31
|Энрике Бруно
|2
|0.15
|Борре Рафаэль
|1
|0.08
|Igor Gomes
|1
|0.08
|Фернандо Режес
|1
|0.08
|Мальо Уго
|1
|0.08
|Патрик Алан
|1
|0.08
|Витао
|1
|0.08
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|6
|0.4
|David VI
|2
|0.13
|Mateus Cocao
|2
|0.13
|Леандриньо
|1
|0.07
|Майкон Перейра
|1
|0.07
|Henrique Paulo
|1
|0.07
|Guilherme Estrella
|1
|0.07
|Lucas Piton
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аларио Лукас
|4
|0
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David VI
|4
|1
|Hugo Moura
|3
|1
|Луис Виктор
|2
|1
|Victor X
|2
|1
|Майкон Перейра
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Mateus Cocao
|3
|0
|Росси
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Адсон
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Henrique Paulo
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Васко да Гама
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
5
10
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Васко да Гама
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
9
26
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
11%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
2
22%
6
23%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
3
33%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
62
14
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
95
111
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 11
|28
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 16
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|6.
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|8.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 12
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|11 - 9
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|13.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|16.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|16 - 23
|13
|17.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|18.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|19.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|7.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|10.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|11.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|17.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|18.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|19.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6