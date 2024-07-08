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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Конец матча
Васко да Гама
0'
50' Желтая карточка
Henrique Paulo
0:1
61' Гол
Адсон
0:2
72' Гол
Lyncon
76' Желтая карточка
Пракседес Бруно
78' Желтая карточка
Уэсли Лопес
1:2
80' Гол
Бустос Фабрисио
88' Желтая карточка
Патрик Алан
90'+7
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
16
Бустос
Фабрисио
3
Igor
Gomes
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
15
Гомес
Бруно
7
Hyoran
10
Патрик
Алан
48
Lucca
Drummond
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
32
Рохас
Роберт
3
Leo
XV
66
Леандриньо
20
Сфорца
Хуан
85
Mateus
Cocao
98
JP
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
31
Росси
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
6:0
СA
1:1
БСА
3:1
БСА
5:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.3
1.27

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.73
0.6

Среднее время на гол

52
150

Всего голов

42
20

Голов в среднем за матч

2
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
94

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.31
Энрике Бруно 2 0.15
Борре Рафаэль 1 0.08
Igor Gomes 1 0.08
Фернандо Режес 1 0.08
Мальо Уго 1 0.08
Патрик Алан 1 0.08
Бустос Фабрисио 1 0.08
Витао 1 0.08
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 6 0.4
David VI 2 0.13
Mateus Cocao 2 0.13
Адсон 1 0.07
Леандриньо 1 0.07
Майкон Перейра 1 0.07
Henrique Paulo 1 0.07
Lyncon 1 0.07
Guilherme Estrella 1 0.07
Lucas Piton 0 0
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
JP 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларио Лукас 4 0
Меркадо Габриэль 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 4 1
Hugo Moura 3 1
Луис Виктор 2 1
Victor X 2 1
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Mateus Cocao 3 0
Росси 2 0
Lucas Piton 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Henrique Paulo 2 0
Адсон 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Leo XV 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Васко да Гама
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Васко да Гама
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

5
10
Интернасьонал Порту Алегре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Васко да Гама
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
4
33%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

11
27
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
4
36%
4
15%
61-75
3
27%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 77%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
5
1
12
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 9 3 3 22 - 11 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 15 9 3 3 24 - 14 30
4.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
5.
Байя
 15 8 3 4 23 - 18 27
6.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 4 4 19 - 13 25
7.
Крузейро
 14 7 2 5 19 - 17 23
8.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
11.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
12.
Атлетико Минейро
 0:1 14 4 6 4 20 - 21 18
13.
Васко да Гама
 15 5 2 8 17 - 26 17
14.
Крисьюма
 13 4 4 5 20 - 21 16
15.
Витория
 15 4 3 8 18 - 24 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 15 2 6 7 12 - 20 12
18.
Гремио
 13 3 2 8 10 - 17 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 5 8 13 - 21 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 1 2 11 - 5 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
11.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Витория
 8 3 1 4 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 0:1 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Атлетико Минейро
 0:1 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
12.
Байя
 8 1 3 4 10 - 15 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 8 0 2 6 3 - 14 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Мартинс Родригес уходит с поля. Ренан Роберт выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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