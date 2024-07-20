Тур: 1. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
19' Желтая карточкаСеспедес Борис
30' Желтая карточкаЛайднер Дорон
0:1
72' ГолПереа Хуан
73' Желтая карточкаПереа Хуан
90' Красная карточкаТижани Мохамед
0:2
90' ГолЭммануэль Умех
90'+14
Ход матча
19'
30'
72'
0:1
73'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
373 Количество передач 338
-
53 Владение мячом, % 47
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
70
Какури
Дион
21
Комано
Уго
18
Махиус
Аймен
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
-
18 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
41 Samba Kone
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Ивердон
Цюрих
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|1
|1
|Эммануэль Умех
|1
|1
|Катич Никола
|0
|0
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|0
|1
|Сеспедес Борис
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0
Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2
Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0
Результаты матчей
Ивердон
Цюрих
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|1
|Цюрих
|Переа Хуан
|1
|Лугано
|Бислими Уран
|1
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|1
|Цюрих
|Катич Никола
|0 (1)
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|1
|Лугано
|Май Ларс-Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|1
|Цюрих
|Переа Хуан
|1