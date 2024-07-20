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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ивердон
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
19' Желтая карточка
Сеспедес Борис
30' Желтая карточка
Лайднер Дорон
0:1
72' Гол
Переа Хуан
73' Желтая карточка
Переа Хуан
90' Красная карточка
Тижани Мохамед
0:2
90' Гол
Эммануэль Умех
90'+14

Ход матча

19'
Сеспедес Борис
 
26'
 
Лайднер Дорон
Тошич Неманья
30'
 
Лайднер Дорон
46'
 
Валльнер Сильван
Лайднер Дорон
46'
Оморуйи Кевин
Махиус Аймен
 
65'
 
Эммануэль Умех
Красничи Бледиан
72'
0:1
Переа Хуан
(Катич Никола)
73'
 
Переа Хуан
82'
Силла Фоде
Сеспедес Борис
 
82'
Samba Kone
Какури Дион
 
87'
 
Fernand Goure
Переа Хуан
90'
Тижани Мохамед
 
90'
Jesse Hautier
Родригес Мауро
 
90'
Elmedin Avdic
Комано Уго
 
90'
0:2
Эммануэль Умех
(Шуиар Мунир)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 373 Количество передач 338
  • 53 Владение мячом, % 47
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
12
Лусиф
Хайтем
10
Сеспедес
Борис
70
Какури
Дион
6
William
Le
Pogam
21
Комано
Уго
18
Махиус
Аймен
7
Родригес
Мауро
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
3
Тошич
Неманья
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
Ивердон
3-4-3
Цюрих
4-1-4-1

История личных встреч

Ивердон
Цюрих

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:2
С
3:0
С
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 1 1
Эммануэль Умех 1 1
Катич Никола 0 0
Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 0 1
Сеспедес Борис 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 1 0
Лайднер Дорон 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0
Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2
Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0

Результаты матчей

Ивердон
Цюрих

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Цюрих Переа Хуан 1
Лугано Бислими Уран 1
Грасcхоппер Giotto Morandi 1
Цюрих Катич Никола 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1
Ивердон Сеспедес Борис 1
Лугано Май Ларс-Лукас 1
Грасcхоппер Giotto Morandi 1
Цюрих Переа Хуан 1
Весь список
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