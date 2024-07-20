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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лугано
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
22' Желтая карточка
Киминьяни Янис
24' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
0:1
25' Пенальти
Giotto Morandi
56' Желтая карточка
Giotto Morandi
1:1
61' Гол
Пржибылко Каспер
77' Желтая карточка
Evans Maurin
2:1
90' Гол
Бислими Уран
90' Желтая карточка
Бислими Уран
90'+8

Ход матча

22'
Киминьяни Янис
 
24'
Май Ларс-Лукас
 
25'
0:1
Giotto Morandi
46'
Гргич Анто
Махмуд Хадж
 
56'
 
Giotto Morandi
58'
Пржибылко Каспер
Киминьяни Янис
 
61'
Пржибылко Каспер
1:1
62'
 
Нденге Тсии-Виллиам
Абраши Амир
62'
 
Абубакар-Анкра Асума
Nikolas Muci
62'
 
Феррейра Филипе
Шюрпф Паскаль
68'
Пападопулос Антониос
Май Ларс-Лукас
 
68'
Маю Хишам
Алиседа Игнасио
 
73'
 
Evans Maurin
Мабил Авер
77'
 
Evans Maurin
79'
Daniel Dos Santos
Боттани Маттиа
 
88'
 
Матам Тео Ндика
Абелс Дирк
90'
Бислими Уран
(Маю Хишам)
2:1
90'
Бислими Уран
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 432 Количество передач 256
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
21
Киминьяни
Янис
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
10
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
9
Nikolas
Muci
Лугано
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Грасcхоппер

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
96

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

61
80

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 1 1
Бислими Уран 1 1
Маю Хишам 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 1 (1) 1

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giotto Morandi 1 0
Evans Maurin 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1
Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1
Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1

Результаты матчей

Лугано
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лугано
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Цюрих Переа Хуан 1
Лугано Бислими Уран 1
Грасcхоппер Giotto Morandi 1
Цюрих Катич Никола 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1
Ивердон Сеспедес Борис 1
Лугано Май Ларс-Лукас 1
Грасcхоппер Giotto Morandi 1
Цюрих Переа Хуан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Махмуд Хадж уходит с поля. Гргич Анто выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Г О О О О Л - Джотто Моранди из команды Грасcхоппер забивает с точки!
    • 22'
      Киминьяни Янис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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