Тур: 1. Стадион: Корнаредо.
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКиминьяни Янис
24' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
0:1
25' ПенальтиGiotto Morandi
56' Желтая карточкаGiotto Morandi
1:1
61' ГолПржибылко Каспер
77' Желтая карточкаEvans Maurin
2:1
90' ГолБислими Уран
90' Желтая карточкаБислими Уран
90'+8
Ход матча
22'
24'
25'
0:1
56'
61'
1:1
77'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
432 Количество передач 256
-
63 Владение мячом, % 37
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Evans Maurin
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Лугано
Грасcхоппер
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
96
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
61
80
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|1
|1
|Бислими Уран
|1
|1
|Маю Хишам
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|1 (1)
|1
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giotto Morandi
|1
|0
|Evans Maurin
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1
Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1
Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1
Результаты матчей
Лугано
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лугано
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|1
|Цюрих
|Переа Хуан
|1
|Лугано
|Бислими Уран
|1
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|1
|Цюрих
|Катич Никола
|0 (1)
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|1
|Лугано
|Май Ларс-Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|1
|Цюрих
|Переа Хуан
|1