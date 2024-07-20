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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Винтертур
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
25' Желтая карточка
Ронер Фабиан
1:0
70' Гол
Ди Джусто Маттео
76' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
89' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
90'+4

Ход матча

25'
Ронер Фабиан
 
62'
Гомис Кристиан
Туркес Алдин
 
62'
Кьяппетта Кармине
Ронер Фабиан
 
68'
 
Гёртлер Лукас
Стеванович Михайло
68'
 
Мамбимби Феликс
Аколо Чадрак
70'
Ди Джусто Маттео
(Гомис Кристиан)
1:0
75'
Randy Schneider
Фофана Бубакар
 
76'
 
Гёртлер Лукас
78'
 
Руис Виктор
Christian Witzig
78'
 
Nikolaj Moeller
Жеббель Виллем
83'
Араз Муса
Ди Джусто Маттео
 
89'
 
Кинтилья Хорди

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 16
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 340 Количество передач 517
  • 39 Владение мячом, % 61
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
7
Дзуффи
Лука
27
Ронер
Фабиан
10
Ди
Джусто
Маттео
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
8
Кинтилья
Хорди
7
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:3
С
2:2
С
4:2
С
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.27
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.6
1.64

Среднее время на гол

34
55

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.9
1.81

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

47
49

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 1 1
Гомис Кристиан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронер Фабиан 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0
Гёртлер Лукас 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0
Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2
ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0

Результаты матчей

Винтертур
Санкт-Галлен

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Винтертур Ди Джусто Маттео 1
Цюрих Переа Хуан 1
Лугано Бислими Уран 1
Цюрих Эммануэль Умех 1
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Ивердон Сеспедес Борис 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Винтертур Ронер Фабиан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 25'
      Ронер Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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