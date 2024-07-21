Тур: 1. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:0
Первый тайм: 43'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
18
Николов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Николов ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Thomas Noergaard
История личных встреч
Силькеборг
Сённерйюск
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.1%
48.6%
14.3%
13 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
35
Голов в среднем за матч
1.4
2.33
Среднее время на гол
64
38
Всего голов
19
36
Голов в среднем за матч
1.27
1.8
Среднее время на гол
71
50
Всего голов
47
71
Голов в среднем за матч
1.34
2.03
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
67
44
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Сённерйюск
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Сённерйюск - Хальмстад 1:0
|Команда
|Матчи
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|Команда
|Матчи
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|Команда
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|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Норшелланн
|Хансен Мадс
|1
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|1
|Мидтьюлланн
|Букса Адам
|1
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|1
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|АГФ Орхус
|Андерсон Микаэль
|1
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|1
|Норшелланн
|Эгели Синдре Валле
|1