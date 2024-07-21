Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Сорен Андреасен наказан за толчок Пелле Мэттсон

84' Jose Gallegos - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Jose Gallegos из команды Сённерйюск заходит слишком далеко, он валит Пелле Мэттсон.

84' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' ГОООООЛ - Пелле Мэттсон Силькеборг забивает ударом головой

77' Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

73' Эмини Сефер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Lukas Bjoerklund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Сённерйюск

70' Тобиас Соммер наказан за толчок Пелле Мэттсон

70' Удар от ворот произведет Сённерйюск

70' Адамсен Тонни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Jose Gallegos наказан за толчок Адамсен Тонни

68' Удар от ворот произведет Силькеборг

68' Ингасон Кристаль-Мани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Оразов Рамазан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

60' Ганшаш Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Ivan Djantou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Сённерйюск

59' Поульсен Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Ганшаш Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Силькеборг

58' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Баркарсон Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Оразов Рамазан . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Линд Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

53' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

49' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Линд Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Силькеборг

48' Линг Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Тактическая замена. Клюснер Тобиас уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos