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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4394 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Силькеборг
1:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
78' Гол
Маттссон Пелле
84' Желтая карточка
Jose Gallegos
90'+5

Ход матча

46'
Сонне Оливер
Эстрём Робин
 
46'
 
Jose Gallegos
Клюснер Тобиас
61'
 
Ингасон Кристаль-Мани
Линг Александр
61'
 
Lukas Bjoerklund
Николов Иван
61'
 
Tobias Sommer
Ivan Djantou
63'
Клинг Андерс
Оразов Рамазан
 
77'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Поульсен Андреас
 
77'
Андерсен Йеппе
Mads Larsen
 
78'
Маттссон Пелле
(Адамсен Тонни)
1:0
83'
 
Soeren Andreasen
Виндерслев Расмус
84'
 
Jose Gallegos
85'
Мадс Фройндлих
Адамсен Тонни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 590 Количество передач 481
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
7
Оразов
Рамазан
1
Флё
Николай
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
21
Баркарсон
Атли
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
18
Николов
Иван
20
Клюснер
Тобиас
9
Ivan
Djantou
11
Линг
Александр
Силькеборг
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Сённерйюск

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.1%
48.6%
14.3%
13 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:2
К
3:2
К
0:2
ТМК
1:0
СД
0:6
СД
0:0
ТМК
3:5
ТМС
1:3
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:3
ТМК
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
2:2
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:4
СД
0:2
СД
0:5
СД
2:3
СД
0:2
СД
1:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

28
35

Голов в среднем за матч

1.4
2.33

Среднее время на гол

64
38

Всего голов

19
36

Голов в среднем за матч

1.27
1.8

Среднее время на гол

71
50

Всего голов

47
71

Голов в среднем за матч

1.34
2.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

67
44

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Пелле 1 1
Адамсен Тонни 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Gallegos 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Сённерйюск
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Сённерйюск - Хальмстад 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Сённерйюск

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вайле
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Вайле
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Мидтьюлланн Букса Адам 1
Норшелланн Ингвартсен Маркус 1
Вайле Онугха Герман 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
АГФ Орхус Андерсон Микаэль 1
Сённерйюск Jose Gallegos 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4394 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 55%, Сённерйюск: 45%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4394 болельщиков
  • 95'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 95'
    Сорен Андреасен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Эмини Сефер нанес удар, но тот был заблокирован.
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