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Тур: 1. Стадион: .
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 27'
Сьон
0'
1:0
16' Гол
Ганвула Сильвер
23' Желтая карточка
Хаджам Жауэн

Ход матча

16'
Ганвула Сильвер
(Монтейро Джоэл)
1:0
23'
Хаджам Жауэн
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Сьон
4.80
6.30
Реклама, fon.bet
6.40
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
5
Anel
Husic
3
Хаджам
Жауэн
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
14
Чайва
Мигель
10
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
19
Джокич
Деян
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Сьон

53 матча

88.7%
11.3%
47 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.3%
34%
20.7%
24 победы 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

66%
26.4%
7.6%
35 побед 14 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

93.3%
6.7%
0 побед 14 ничьих 5 побед

68 матчей

69.1%
14.7%
16.2%
47 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
42.6%
22.1%
24 победы 29 ничьих 15 побед

Второй тайм

51.5%
41.2%
7.3%
35 побед 28 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
4:3
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

88
48

Голов в среднем за матч

2.44
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.16
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

125
84

Голов в среднем за матч

1.84
1.24

Тотал матчей

2.5
63
Больше 93%
Меньше 7%
5
50
Больше 74%
Меньше 26%
18
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
15
Больше 22%
Меньше 78%
53
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

48
72

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2
Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1
Сьон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3
Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 0:0 Сьон - Беллинцона 3:0 Сьон - Янг Бойз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Янг Бойз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сьон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сьон
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сьон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Винтертур Ди Джусто Маттео 1
Цюрих Переа Хуан 1
Лугано Бислими Уран 1
Цюрих Эммануэль Умех 1
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Ивердон Сеспедес Борис 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Винтертур Ронер Фабиан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Хаджам Жауэн получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Монтейро Джоэл сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
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Янг Бойз
Ничья
Сьон
4.80
6.30
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Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Сьон онлайн

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