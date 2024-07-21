Тур: 1. Стадион: Ванкдорф.
0'
1:0
16' ГолГанвула Сильвер
23' Желтая карточкаХаджам Жауэн
31' Желтая карточкаЛаванши Нума
32' Желтая карточкаAnel Husic
34' Желтая карточкаTheo Bouchlarhem
1:1
39' ГолДжокич Деян
59' Вторая желтая карточкаХаджам Жауэн
1:2
66' ГолШуареф Ильяс
90' Желтая карточкаУгринич Филип
90' Желтая карточкаФаюлу Тимоти
90' Желтая карточкаСоргич Деян
90'+7
Ход матча
16'
23'
31'
32'
34'
39'
1:1
59'
66'
1:2
82'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 313
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
14
Чайва
Мигель
15
Элиа
Мешак
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
5 Соу НоэЗащитник
-
30 Русев ГеоргиПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Янг Бойз
Сьон
53 матча
88.7%
11.3%
47 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.3%
34%
20.7%
24 победы 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
66%
26.4%
7.6%
35 побед 14 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
93.3%
6.7%
0 побед 14 ничьих 5 побед
68 матчей
69.1%
14.7%
16.2%
47 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
42.6%
22.1%
24 победы 29 ничьих 15 побед
Второй тайм
51.5%
41.2%
7.3%
35 побед 28 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
88
48
Голов в среднем за матч
2.44
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.16
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
125
84
Голов в среднем за матч
1.84
1.24
Тотал матчей
2.5
63
Больше 93%
Меньше 7%
5
50
Больше 74%
Меньше 26%
18
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
15
Больше 22%
Меньше 78%
53
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|1
|1
|Монтейро Джоэл
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|1
|1
|Джокич Деян
|1
|1
|Theo Berdayes
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджам Жауэн
|1
|1
|Anel Husic
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2
Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1
Сьон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3
Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 0:0 Сьон - Беллинцона 3:0 Сьон - Янг Бойз 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Сьон
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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|Лугано
|Пржибылко Каспер
|1
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|1
|Серветт
|Кутеса Дерек
|1
|Лозанна
|Teddy Okou
|1
|Сьон
|Шуареф Ильяс
|1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1
|Сьон
|Лаванши Нума
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1