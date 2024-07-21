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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Янг Бойз
1:2
Конец матча
Сьон
0'
1:0
16' Гол
Ганвула Сильвер
23' Желтая карточка
Хаджам Жауэн
31' Желтая карточка
Лаванши Нума
32' Желтая карточка
Anel Husic
34' Желтая карточка
Theo Bouchlarhem
1:1
39' Гол
Джокич Деян
59' Вторая желтая карточка
Хаджам Жауэн
1:2
66' Гол
Шуареф Ильяс
90' Желтая карточка
Угринич Филип
90' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
90' Желтая карточка
Соргич Деян
90'+7

Ход матча

16'
Ганвула Сильвер
(Монтейро Джоэл)
1:0
23'
Хаджам Жауэн
 
31'
 
Лаванши Нума
32'
Anel Husic
 
34'
 
Theo Bouchlarhem
39'
1:1
Джокич Деян
46'
Иттен Седрик
Имери Кастриот
 
59'
Хаджам Жауэн
 
66'
1:2
Шуареф Ильяс
(Theo Berdayes)
68'
 
Соргич Деян
Джокич Деян
68'
 
Буа Кевин
Ali Kabacalman
68'
Перссон Ноа
Ганвула Сильвер
 
72'
Лакоми Лукаш
Чайва Мигель
 
72'
Малес Дариан
Монтейро Джоэл
 
82'
 
Christian Souza
Шуареф Ильяс
82'
 
Соу Ноэ
Шмид Йоэль
87'
 
Крониг Ян
Theo Bouchlarhem
90'
Ррудхани Донат
Блюм Левин
 
90'
Угринич Филип
 
90'
 
Фаюлу Тимоти
90'
 
Соргич Деян

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 313
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
5
Anel
Husic
3
Хаджам
Жауэн
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
14
Чайва
Мигель
10
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
19
Джокич
Деян
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Сьон

53 матча

88.7%
11.3%
47 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.3%
34%
20.7%
24 победы 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

66%
26.4%
7.6%
35 побед 14 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

93.3%
6.7%
0 побед 14 ничьих 5 побед

68 матчей

69.1%
14.7%
16.2%
47 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
42.6%
22.1%
24 победы 29 ничьих 15 побед

Второй тайм

51.5%
41.2%
7.3%
35 побед 28 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
4:3
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

88
48

Голов в среднем за матч

2.44
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.16
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

125
84

Голов в среднем за матч

1.84
1.24

Тотал матчей

2.5
63
Больше 93%
Меньше 7%
5
50
Больше 74%
Меньше 26%
18
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
15
Больше 22%
Меньше 78%
53
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 1 1
Монтейро Джоэл 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 1 1
Джокич Деян 1 1
Theo Berdayes 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджам Жауэн 1 1
Anel Husic 1 0
Угринич Филип 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 1 0
Лаванши Нума 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2
Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1
Сьон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3
Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 0:0 Сьон - Беллинцона 3:0 Сьон - Янг Бойз 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Сьон

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лозанна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Люцерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Базель
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лозанна
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Базель
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Янг Бойз Ганвула Сильвер 1
Серветт Кутеса Дерек 1
Лозанна Teddy Okou 1
Сьон Шуареф Ильяс 1
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Сьон Соргич Деян 1
Сьон Лаванши Нума 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Хаджам Жауэн получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Имери Кастриот уходит с поля. Иттен Седрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 34'
      Theo Bouchlarhem получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Анел Хусич получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Хаджам Жауэн получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Монтейро Джоэл сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Янг Бойз 1:2 Сьон онлайн

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