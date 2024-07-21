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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Краковия
1:1
Конец матча
Пяст
0'
0:1
18' Гол
Феликс Хорхе
58' Желтая карточка
Червински Якуб
73' Желтая карточка
Глик Камил
77' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
1:1
89' Гол
Ван Бюрен Мик
90' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
90'+10
27
Равас
Генрих
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
4
Ярошински
Павел
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
19
Олафссон
Давид-Кристьян
18
Filip
Kucharczyk
9
Кялльман
Беньямин
10
Ракочи
Михал
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
Краковия
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Пяст

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

35 матчей

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.22

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.29

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

54
44

Голов в среднем за матч

1.54
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

58
71

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Бюрен Мик 1 1
Кялльман Беньямин 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 1 1

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глик Камил 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 1 0

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4
Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0
Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Краковия Ван Бюрен Мик 1
Пяст Феликс Хорхе 1
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Краковия Глик Камил 1
Радомяк Радом Вагнер да Силва 1
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 1
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
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