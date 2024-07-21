Тур: 1. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
0'
0:1
18' ГолФеликс Хорхе
58' Желтая карточкаЧервински Якуб
73' Желтая карточкаГлик Камил
77' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
1:1
89' ГолВан Бюрен Мик
90' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
90'+10
Ход матча
18'
0:1
58'
73'
89'
90'
27
Равас
Генрих
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Краковия
Пяст
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
35 матчей
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.22
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.29
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
54
44
Голов в среднем за матч
1.54
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
58
71
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Бюрен Мик
|1
|1
|Кялльман Беньямин
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|1
|1
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глик Камил
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|1
|0
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4
Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0
Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|2
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Краковия
|Ван Бюрен Мик
|1
|Пяст
|Феликс Хорхе
|1
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1
|Краковия
|Глик Камил
|1
|Радомяк Радом
|Вагнер да Силва
|1
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|1
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1