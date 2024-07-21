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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Вайле
1:0
Перерыв
Раннерс
0'
25' Желтая карточка
Колингер Денис
1:0
37' Гол
Онугха Герман

Ход матча

25'
Колингер Денис
 
37'
Онугха Герман
(Барри Хамза)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 199 Количество передач 211
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Раннерс
3.70
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3.50
Реклама, fon.bet
5.55
Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
4
Oliver
Provstgaard
25
Хюйбер
Лука
20
Колингер
Денис
13
Велков
Стефан
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
17
Эммануилидис
Димитриос
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
10
Кэмпбелл
Норман
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
26
Данхо
Флориан
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
Вайле
3-4-3
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Вайле
Раннерс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

24 матча

8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.69

Среднее время на гол

99
130

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.55

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 1 1
Барри Хамза 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0
Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3
Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вайле
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Вайле
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Мидтьюлланн Букса Адам 1
Норшелланн Ингвартсен Маркус 1
Вайле Онугха Герман 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
АГФ Орхус Андерсон Микаэль 1
Сённерйюск Jose Gallegos 1
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  • Первый тайм
  • 53'
    Команда Вайле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Контроль мяча: Вайле: 48%, Раннерс: 52%.
  • 53'
    Судья сигнализирует, что Барри Хамза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Энггаард Мэдс
  • 52'
    Судья сигнализирует, что Барри Хамза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Энггаард Мэдс
  • 52'
    Хюйбер Лука из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс подал угловой слева.
    • 45'
      Хюйбер Лука из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 43'
      Шанс! Данхо Флориан из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • 41'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 40'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 40'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Раннерс: 49%.
    • 39'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 38'
      Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 37'
      Барри Хамза сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Онугха Герман из команды Вайле правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 37'
      Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 36'
      Барри Хамза не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Раннерс: 50%.
    • 34'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 33'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Раннерс: 49%.
    • 30'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 29'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 28'
      Вайле контролирует мяч.
    • 28'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 28'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Онугха Герман наказан за толчок Энггаард Мэдс
    • 27'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Колингер Денис получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Раннерс: 50%.
    • 25'
      Колингер Денис из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Данхо Флориан пострадал.
    • 24'
      Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 23'
      Хюйбер Лука наказан за толчок Даммерс Вессель
    • 23'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем
    • 22'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 21'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 54%, Раннерс: 46%.
    • 20'
      Велков Стефан из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Данхо Флориан.
    • 19'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 18'
      Вайле контролирует мяч.
    • 17'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 15'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 52%, Раннерс: 48%.
    • 15'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Норман из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
    • 13'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 12'
      Вайле контролирует мяч.
    • 12'
      Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Хюйбер Лука из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • 11'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Вайле: 61%, Раннерс: 39%.
    • 10'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 8'
      Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 8'
      Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 7'
      Одей Стивен не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Векич Игор из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Барри Хамза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Энггаард Мэдс
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 90%, Раннерс: 10%.
    • 5'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 4'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Хетеми Лундрим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Дюр Николас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Барри Хамза из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
    • 3'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Вайле контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 2'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 2'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Вайле контролирует мяч.
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Вайле начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Ничья
    Раннерс
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