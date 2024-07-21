Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

53' Команда Вайле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Нордли Симен Болькан и попал в каркас ворот!

45' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Онугха Герман из команды Вайле правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

37' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Барри Хамза не смог попасть в створ ударом издали

34' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

31' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Колингер Денис получил желтую карточку от судьи

24' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем

22' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Раннерс

15' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Вайле

13' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем

11' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Вайле

7' Одей Стивен не смог попасть в створ ударом издали

7' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хетеми Лундрим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вайле начинает с центра поля