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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Вайле
2:3
Конец матча
Раннерс
0'
25' Желтая карточка
Колингер Денис
1:0
37' Гол
Онугха Герман
1:1
53' Гол
Энггаард Мэдс
1:2
59' Пенальти
Нордли Симен Болькан
69' Желтая карточка
Велков Стефан
76' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
2:2
87' Гол
Онугха Герман
2:3
90' Гол
Tammer Bany Odeh
90'+9

Ход матча

25'
Колингер Денис
 
37'
Онугха Герман
(Барри Хамза)
1:0
53'
1:1
Энггаард Мэдс
59'
1:2
Нордли Симен Болькан
60'
 
Tammer Bany Odeh
Кэмпбелл Норман
65'
 
Лауэнборг Фредерик
Данхо Флориан
65'
 
Туре Мохамед
Одей Стивен
66'
Masaki Murata
Альборнос Миико
 
66'
Нгбакото Йени
Эммануилидис Димитриос
 
66'
Christian Groendal
Хетеми Лундрим
 
69'
Велков Стефан
 
73'
Kristian Kirkegaard
Хюйбер Лука
 
76'
 
Лауэнборг Фредерик
77'
 
Mike Themsen
Нордли Симен Болькан
77'
 
Копплин Бьорн
Дюр Николас
85'
Anders Jacobsen II
Колингер Денис
 
87'
Онугха Герман
(Christian Groendal)
2:2
90'
2:3
Tammer Bany Odeh
(Туре Мохамед)

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 445 Количество передач 373
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Векич
Игор
4
Oliver
Provstgaard
25
Хюйбер
Лука
20
Колингер
Денис
13
Велков
Стефан
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
17
Эммануилидис
Димитриос
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
10
Кэмпбелл
Норман
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
26
Данхо
Флориан
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
Вайле
3-4-3
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Вайле
Раннерс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

24 матча

8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.69

Среднее время на гол

99
130

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.55

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 2 2
Барри Хамза 0 0
Christian Groendal 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энггаард Мэдс 1 1
Tammer Bany Odeh 1 1
Нордли Симен Болькан 1 (1) 1
Туре Мохамед 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 1 0
Велков Стефан 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0
Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3
Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3

Результаты матчей

Вайле
Раннерс

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вайле
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Виборг
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Виборг
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брондбю
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брондбю
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Мидтьюлланн Букса Адам 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Вайле Велков Стефан 1
Раннерс Лауэнборг Фредерик 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вайле: 52%, Раннерс: 48%.
  • 98'
    Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 96'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Вайле: 54%, Раннерс: 46%.
  • 95'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 92'
    Г О О О О Л - Tammer Bany Odeh забивает с правой ноги!
  • 92'
    Туре Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Туре Мохамед сделал результативную передачу.
  • 91'
    Векич Игор взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 90'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 89'
      Команда Вайле сравняла счет! Игра продолжается!
    • 89'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.
    • 88'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле.
    • 87'
      Christian Gammelgaard сделал результативную передачу.
    • 87'
      Г О О О О Л - Онугха Герман из команды Вайле левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 87'
      Christian Gammelgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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