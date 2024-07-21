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Тур: 1. Стадион: .
Лозанна
2:0
Первый тайм: 35'
Базель
0'
1:0
2' Гол
Teddy Okou
17' Желтая карточка
Romeo Beney
2:0
22' Гол
Диабате Фуссейни
34' Желтая карточка

Ход матча

2'
Teddy Okou
(Сене Кали)
1:0
17'
 
Romeo Beney
22'
Диабате Фуссейни
(Бернед Антуан)
2:0
34'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Базель
3.60
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5.10
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7.90
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
4
Комас
Арнау
30
Каде
Антон
37
Авдуллаху
Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
35
Romeo
Beney
9
Барри
Тьерно
7
Кололли
Беньямин
Лозанна
4-3-3
Базель
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Базель

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

40 матчей

15%
20%
65%
6 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

17.5%
37.5%
45%
7 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

15%
27.5%
57.5%
6 побед 11 ничьих 23 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.23

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

2.64
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

78
63

Голов в среднем за матч

1.95
1.58

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Teddy Okou 1 1
Сене Кали 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лозанна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Люцерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Базель
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Базель
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Янг Бойз Ганвула Сильвер 1
Серветт Кутеса Дерек 1
Лозанна Teddy Okou 1
Сьон Шуареф Ильяс 1
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Сьон Соргич Деян 1
Сьон Лаванши Нума 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Бернед Антуан сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Диабате Фуссейни бьет в цель!
  • 17'
    Romeo Beney получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Сене Кали сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Тедди Оку бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Базель
3.60
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5.10
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Где смотреть матч Лозанна 2:0 Базель онлайн

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