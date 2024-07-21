Тур: 1. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
1:0
2' ГолTeddy Okou
17' Желтая карточкаRomeo Beney
2:0
22' ГолДиабате Фуссейни
34' Желтая карточкаКомас Арнау
35' Желтая карточкаКаде Антон
2:1
43' ГолБарри Тьерно
3:1
44' ГолСене Кали
49' Желтая карточкаБернед Антуан
51' Желтая карточкаСаншеш Алвин
57' Желтая карточкаМуанга Кевин
63' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
86' Желтая карточкаHamza Abdallah
3:2
87' ПенальтиБарри Тьерно
90'+5
Ход матча
2'
1:0
17'
22'
34'
35'
43'
2:1
44'
3:1
49'
51'
57'
83'
85'
86'
87'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
392 Количество передач 452
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Победит «Лозанна»
-
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
30
Каде
Антон
20
Фрай
Фабиан
35
Romeo
Beney
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Romeo BeneyНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Лозанна
Базель
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
40 матчей
15%
20%
65%
6 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
17.5%
37.5%
45%
7 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
15%
27.5%
57.5%
6 побед 11 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.23
Среднее время на гол
81
73
Всего голов
58
36
Голов в среднем за матч
2.64
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
78
63
Голов в среднем за матч
1.95
1.58
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|1
|1
|Сене Кали
|1
|1
|Teddy Okou
|1
|1
|Бернед Антуан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|2 (1)
|2
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернед Антуан
|1
|0
|Муанга Кевин
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Hamza Abdallah
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комас Арнау
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Лозанна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1
Результаты матчей
Лозанна
Базель
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|2
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|1 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|1 (1)
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|1
|Серветт
|Руй Стив
|1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1
|Сьон
|Лаванши Нума
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1