  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лозанна
3:2
Конец матча
Базель
0'
1:0
2' Гол
Teddy Okou
17' Желтая карточка
Romeo Beney
2:0
22' Гол
Диабате Фуссейни
34' Желтая карточка
Комас Арнау
35' Желтая карточка
Каде Антон
2:1
43' Гол
Барри Тьерно
3:1
44' Гол
Сене Кали
49' Желтая карточка
Бернед Антуан
51' Желтая карточка
Саншеш Алвин
57' Желтая карточка
Муанга Кевин
63' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
86' Желтая карточка
Hamza Abdallah
3:2
87' Пенальти
Барри Тьерно
90'+5

Ход матча

2'
Teddy Okou
(Сене Кали)
1:0
17'
 
Romeo Beney
22'
Диабате Фуссейни
(Бернед Антуан)
2:0
34'
 
Комас Арнау
35'
 
Каде Антон
43'
2:1
Барри Тьерно
44'
Сене Кали
(Диабате Фуссейни)
3:1
46'
 
Вуйоз Николя
Комас Арнау
46'
 
Рюэгг Кевин
Romeo Beney
49'
Бернед Антуан
 
51'
Саншеш Алвин
 
57'
Муанга Кевин
 
59'
Hamza Abdallah
Raoul Giger
 
63'
 
Баришич Адриан-Леон
65'
 
Айети Альбиан
Кололли Беньямин
73'
Айдини Альбан
Teddy Okou
 
73'
Роше Джейми
Саншеш Алвин
 
75'
 
Брэдли Финк
Каде Антон
83'
 
Леруа Лео
Фрай Фабиан
85'
Салай Габор
Сене Кали
 
85'
Польстер Мануэль
Поати Морган
 
86'
Hamza Abdallah
 
87'
3:2
Барри Тьерно

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 452
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
4
Комас
Арнау
30
Каде
Антон
37
Авдуллаху
Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
35
Romeo
Beney
9
Барри
Тьерно
7
Кололли
Беньямин
Лозанна
4-3-3
Базель
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Базель

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

40 матчей

15%
20%
65%
6 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

17.5%
37.5%
45%
7 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

15%
27.5%
57.5%
6 побед 11 ничьих 23 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.23

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

2.64
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

78
63

Голов в среднем за матч

1.95
1.58

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 1 1
Сене Кали 1 1
Teddy Okou 1 1
Бернед Антуан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 2 (1) 2

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернед Антуан 1 0
Муанга Кевин 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Hamza Abdallah 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комас Арнау 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Лозанна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Лозанна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1

Результаты матчей

Лозанна
Базель

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Лугано Пржибылко Каспер 1
Серветт Руй Стив 1
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Сьон Соргич Деян 1
Сьон Лаванши Нума 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Комас Арнау уходит с поля. Вуйоз Николя выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 17'
      Romeo Beney получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Сене Кали сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Тедди Оку бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лозанна 3:2 Базель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный