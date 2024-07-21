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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Люцерн
0:1
Первый тайм: 34'
Серветт
0'
0:1
4' Гол
Кутеса Дерек

Ход матча

4'
0:1
Кутеса Дерек

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Серветт
6.40
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4.50
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2.17
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Все Коэффициенты
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
8
Станкович
Александар
20
Дорн
Пиус
14
Цыганик
Андрей
18
Белоко
Стефан
17
Клиджэ
Тибо
10
Sinan
Karweina
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
6
Барон
Энтони
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Люцерн
4-1-2-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Серветт

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
4:2
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.64
1.81

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0
Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лозанна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Люцерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Базель
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Базель
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 1
Янг Бойз Ганвула Сильвер 1
Серветт Кутеса Дерек 1
Лозанна Teddy Okou 1
Сьон Шуареф Ильяс 1
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Сьон Соргич Деян 1
Сьон Лаванши Нума 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Серветт.
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Люцерн
Ничья
Серветт
6.40
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4.50
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Где смотреть матч Люцерн 0:1 Серветт онлайн

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