Тур: 1. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
4' ГолКутеса Дерек
36' Желтая карточкаЦыганик Андрей
37' Желтая карточкаLeny Meyer
0:2
58' ГолРуй Стив
62' Желтая карточкаБелоко Стефан
70' Желтая карточкаОндуа Гаэль
83' Желтая карточкаБарон Энтони
1:2
90' ГолLars Villiger
90'+8
Ход матча
4'
0:1
36'
37'
46'
58'
0:2
62'
70'
83'
90'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
425 Количество передач 433
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Люцерн
Серветт
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
30 матчей
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.64
1.81
Среднее время на гол
54
49
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|1
|1
|Цыганик Андрей
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руй Стив
|1
|1
|Кутеса Дерек
|1
|1
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0
Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0
Результаты матчей
Люцерн
Серветт
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|2
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|1 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|1 (1)
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|1
|Серветт
|Руй Стив
|1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1
|Сьон
|Лаванши Нума
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1