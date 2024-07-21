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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Люцерн
1:2
Конец матча
Серветт
0'
0:1
4' Гол
Кутеса Дерек
36' Желтая карточка
Цыганик Андрей
37' Желтая карточка
Leny Meyer
0:2
58' Гол
Руй Стив
62' Желтая карточка
Белоко Стефан
70' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
83' Желтая карточка
Барон Энтони
1:2
90' Гол
Lars Villiger
90'+8

Ход матча

4'
0:1
Кутеса Дерек
36'
Цыганик Андрей
 
37'
Leny Meyer
 
46'
Levin Winkler
Станкович Александар
 
46'
Кадак Якуб
Leny Meyer
 
58'
0:2
Руй Стив
62'
Белоко Стефан
 
65'
Lars Villiger
Клиджэ Тибо
 
65'
Nando Toggenburger
Sinan Karweina
 
65'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
70'
 
Ондуа Гаэль
71'
Овусу Тайрон
Белоко Стефан
 
73'
 
Маньен Тео
Кутеса Дерек
73'
 
Дулин Давид
Ондуа Гаэль
83'
 
Барон Энтони
88'
 
Фон Моос Юлиан
Антунес Алексис
88'
 
Севрен Йоан
Мазику Брэдли
90'
Lars Villiger
(Цыганик Андрей)
1:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 425 Количество передач 433
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
8
Станкович
Александар
20
Дорн
Пиус
14
Цыганик
Андрей
18
Белоко
Стефан
17
Клиджэ
Тибо
10
Sinan
Karweina
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
6
Барон
Энтони
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Люцерн
4-1-2-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Серветт

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
4:2
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.64
1.81

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 1 1
Цыганик Андрей 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руй Стив 1 1
Кутеса Дерек 1 1

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 1 0
Белоко Стефан 1 0
Leny Meyer 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 0
Барон Энтони 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0
Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0

Результаты матчей

Люцерн
Серветт

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Лугано Пржибылко Каспер 1
Серветт Руй Стив 1
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Сьон Соргич Деян 1
Сьон Лаванши Нума 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Leny Meyer получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Цыганик Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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