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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Лех
2:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
32' Пенальти
Исхак Микаэль
45' Желтая карточка
Яницки Рафал
50' Желтая карточка
Санчес Мануэль
85' Желтая карточка
Голизаде Али
2:0
90' Гол
Хотич Дино
90'+6
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
50
Ба-Луа
Адриэль
43
Антони
Козубал
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
17
Kamil
Lukoszek
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
16
Ольковски
Павел
10
Подольски
Лукас
41
Кодзуки
Соитиро
44
Букса
Александр
Лех
4-4-1-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Гурник Забже

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
27.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

33 матча

51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.76

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.94
1

Среднее время на гол

95
90

Всего голов

44
46

Голов в среднем за матч

1.33
1.39

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
64

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 1 1
Исхак Микаэль 1 (1) 1
Перейра Жоэл III 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизаде Али 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 1 0
Санчес Мануэль 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0
Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1

Результаты матчей

Лех
Гурник Забже

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лех
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ракув
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мотор Люблин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ракув
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мотор Люблин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Краковия Ван Бюрен Мик 1
Лех Хотич Дино 1
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Ракув Адриано Рибейро 1
Краковия Глик Камил 1
Радомяк Радом Вагнер да Силва 1
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Исхак Микаэль из команды Лех забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 2:0 Гурник Забже онлайн

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