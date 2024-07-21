Тур: 1. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Lasse Graagaard
0'
1:0
11' ГолJakob Nielsen
1:1
30' ГолClement Bischoff
2:1
33' ГолJakob Nielsen
37' Желтая карточкаЯкобс Ями
Ход матча
11'
1:0
30'
1:1
33'
2:1
37'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
209 Количество передач 327
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
55
Радич
Стипе
10
Якобс
Ями
31
Клейбер
Шон
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Виборг
Брондбю
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.5
1.22
Среднее время на гол
180
73
Всего голов
6
16
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
11
27
Голов в среднем за матч
0.58
1.42
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
155
63
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|2
|2
|Жуниор Ренато
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Clement Bischoff
|1
|1
|Судзуки Юито
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобс Ями
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1
Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2
Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|2
|Виборг
|Jakob Nielsen
|2
|Норшелланн
|Хансен Мадс
|1
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|1
|Мидтьюлланн
|Букса Адам
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|Вайле
|Колингер Денис
|1
|Вайле
|Велков Стефан
|1
|Раннерс
|Лауэнборг Фредерик
|1