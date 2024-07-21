Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Виборг

40' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

38' Удар от ворот произведет Виборг

37' Якобс Ями тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

36' Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Васс Даниэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

33' Г О О О О О Л - Jakob Vester из команды Виборг легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

31' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Clement Bischoff забивает с правой ноги!

28' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Квистгарден Матиас нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

23' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Судзуки Юито пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

21' Удар от ворот произведет Виборг

21' Удар от ворот произведет Виборг

21' Ванлерберге Йорди из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Jakob Vester забивает с левой ноги!

11' Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Ной Нарти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Виборг

6' Васс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

5' Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Ной Нарти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Ной Нарти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Виборг

2' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля