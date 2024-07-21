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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 7658 Главный судья: Lasse Graagaard
Виборг
3:3
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
11' Гол
Jakob Nielsen
1:1
30' Гол
Clement Bischoff
2:1
33' Гол
Jakob Nielsen
37' Желтая карточка
Якобс Ями
2:2
90' Гол
Йебоа Эммануэль
3:2
90' Гол
Йенсен Исак
3:3
90' Гол
Йебоа Эммануэль
90'+10

Ход матча

11'
Jakob Nielsen
(Жуниор Ренато)
1:0
30'
1:1
Clement Bischoff
(Судзуки Юито)
33'
Jakob Nielsen
2:1
37'
Якобс Ями
 
52'
Йенсен Исак
Jakob Nielsen
 
61'
 
Омойджуфано Охи
Квистгарден Матиас
73'
 
Шиембе Кевин
Васс Даниэль
74'
 
Аниембе Даниэль
Лауритсен Расмус
74'
 
Радошевич Йосип
Srdjan Kuzmic
74'
Мбом Жан-Мануэль
Вестергорд Магнус
 
74'
Ибрагим Саид
Sergio Andrade
 
83'
 
Йебоа Эммануэль
Бундгаард Филип
83'
 
Себулонсен Себастьян
Clement Bischoff
84'
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
 
90'
2:2
Йебоа Эммануэль
90'
Йенсен Исак
(Мбом Жан-Мануэль)
3:2
90'
3:3
Йебоа Эммануэль

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 366 Количество передач 665
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
10
Якобс
Ями
37
Jakob
Nielsen
11
Жуниор
Ренато
7
Sergio
Andrade
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
37
Clement
Bischoff
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
11
Бундгаард
Филип
Виборг
4-3-3
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Виборг
Брондбю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
0:2
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.5
1.22

Среднее время на гол

180
73

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

11
27

Голов в среднем за матч

0.58
1.42

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

155
63

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 2 2
Йенсен Исак 1 1
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Эммануэль 2 2
Clement Bischoff 1 1
Судзуки Юито 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобс Ями 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1
Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2
Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3

Результаты матчей

Виборг
Брондбю

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Виборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Вайле Велков Стефан 1
Раннерс Лауэнборг Фредерик 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7658 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Виборг: 36%, Брондбю: 64%.
  • 100'
    Виборг контролирует мяч.
  • 98'
    Педерсен Лукас Лунд плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • 98'
    Йебоа Эммануэль удалось забить из легкой позиции.
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