Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Г О О О О Л - Йебоа Эммануэль забивает ударом с правой ноги!

92' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Sebastian Sebulonsen и попал в перекладину!

92' Радошевич Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Виборг

89' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Якобс Ями получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Якобс Ями на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тактическая замена. Clement Bischoff уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

83' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Якобс Ями навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Удар от ворот произведет Виборг

80' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

78' Клейбер Шон наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

77' Удар от ворот произведет Виборг

77' Clement Bischoff оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ной Нарти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Виборг

69' Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сержиу Андраде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

49' Удар от ворот произведет Виборг

47' Радич Стипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.