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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Мотор Люблин
0:1
Перерыв
Ракув
0'
0:1
32' Гол
Црнац Анте
37' Желтая карточка
Адриано Рибейро
45' Желтая карточка
Рудоль Себастьян

Ход матча

32'
0:1
Црнац Анте
(Тудор Фран)
37'
 
Адриано Рибейро
43'
Бартош Марек Кристиан
Крук Камиль
 
45'
Рудоль Себастьян
 
Лучшие коэффициенты
Мотор Люблин
Ничья
Ракув
6.10
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6.50
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1.55
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Все Коэффициенты
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
21
Рудоль
Себастьян
74
Крук
Камиль
24
Filip
Luberecki
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
68
Bartosz
Wolski
8
Кубица
Кшиштоф
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
1
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
19
Црнац
Анте
84
Адриано
Рибейро
9
Patryk
Makuch
Мотор Люблин
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Ракув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 1
Тудор Фран 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1 Сталь Жешув - Мотор Люблин 2:1 Мотор Люблин - Полония Варшава 1:1 Гурник Ленчна - Мотор Люблин 1:1
Ракув
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1
Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ракув
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мотор Люблин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ракув
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мотор Люблин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Краковия Ван Бюрен Мик 1
Лех Хотич Дино 1
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Ракув Адриано Рибейро 1
Краковия Глик Камил 1
Радомяк Радом Вагнер да Силва 1
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Рудоль Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Крук Камиль уходит с поля. Бартош Марек Кристиан выходит вместо него
  • 37'
    Адриано Аморим получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Тудор Фран сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Црнац Анте бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мотор Люблин
Ничья
Ракув
6.10
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6.50
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1.55
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Где смотреть матч Мотор Люблин 0:1 Ракув онлайн

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