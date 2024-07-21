Тур: 1. Стадион: Арена Люблин. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:1
Перерыв
Ход матча
32'
0:1
37'
45'
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
74
Крук
Камиль
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Црнац
Анте
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
-
26 Michal KrolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
- Нападающий
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
26 Оума ЭрикЗащитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Мотор Люблин
Ракув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|1
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1 Сталь Жешув - Мотор Люблин 2:1 Мотор Люблин - Полония Варшава 1:1 Гурник Ленчна - Мотор Люблин 1:1
Ракув
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1
Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|2
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Краковия
|Ван Бюрен Мик
|1
|Лех
|Хотич Дино
|1
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1
|Ракув
|Адриано Рибейро
|1
|Краковия
|Глик Камил
|1
|Радомяк Радом
|Вагнер да Силва
|1
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|1